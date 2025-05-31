Эксперты НАТО в Баку

Группа экспертов по вопросам военного образования, находящаяся с визитом в Азербайджане в рамках «Программы расширения военного образования» (DEEP) НАТО, провела встречи в Национальном университете обороны и подведомственных ему специальных военных учебных заведениях.

В сообщении пресс-службы Минобороны говорится, что на встрече, состоявшейся в Национальном университете обороны, был проведен анализ работы в сфере военного образования, выполненной в текущем году, обсуждены предстоящие вопросы.

В рамках визита делегация НАТО также посетила Институт военного управления Национального университета обороны, Военный институт имени Гейдара Алиева и Военно-медицинский факультет. Гостям были представлены брифинги, даны ответы на интересующие их вопросы.

Были предоставлены необходимые сведения о программах военного образования, реализуемых в специальных военных учебных заведениях. Проведен анализ текущего состояния вопросов, обсуждавшихся на предыдущих встречах, заслушаны предложения по развитию образовательных программ.