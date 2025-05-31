USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Эксперты НАТО в Баку

16:38 199

Группа экспертов по вопросам военного образования, находящаяся с визитом в Азербайджане в рамках «Программы расширения военного образования» (DEEP) НАТО, провела встречи в Национальном университете обороны и подведомственных ему специальных военных учебных заведениях.

В сообщении пресс-службы Минобороны говорится, что на встрече, состоявшейся в Национальном университете обороны, был проведен анализ работы в сфере военного образования, выполненной в текущем году, обсуждены предстоящие вопросы.

В рамках визита делегация НАТО также посетила Институт военного управления Национального университета обороны, Военный институт имени Гейдара Алиева и Военно-медицинский факультет. Гостям были представлены брифинги, даны ответы на интересующие их вопросы.

Были предоставлены необходимые сведения о программах военного образования, реализуемых в специальных военных учебных заведениях. Проведен анализ текущего состояния вопросов, обсуждавшихся на предыдущих встречах, заслушаны предложения по развитию образовательных программ.

Краснознаменного аксакала Самедова арестовали
Краснознаменного аксакала Самедова арестовали
15:04 2693
В Стамбуле продолжаются массовые аресты
В Стамбуле продолжаются массовые аресты фото
13:53 2403
Влюбленная в небо, деньги и драму
Влюбленная в небо, деньги и драму светская хроника
15:57 956
Россия пошла в наступление в Сумах и Запорожье
Россия пошла в наступление в Сумах и Запорожье обновлено 15:23
15:23 7833
ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
14:41 861
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
14:35 2071
Трамп тасует ТАСО
Трамп тасует ТАСО наш комментарий; все еще актуально
12:51 2029
Сукин сын другой эпохи
Сукин сын другой эпохи былое и думы
02:26 7369
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
12:26 2017
«Мрачные настроения» у союзников Украины
«Мрачные настроения» у союзников Украины
11:48 3308
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
10:57 3835

ЭТО ВАЖНО

Краснознаменного аксакала Самедова арестовали
Краснознаменного аксакала Самедова арестовали
15:04 2693
В Стамбуле продолжаются массовые аресты
В Стамбуле продолжаются массовые аресты фото
13:53 2403
Влюбленная в небо, деньги и драму
Влюбленная в небо, деньги и драму светская хроника
15:57 956
Россия пошла в наступление в Сумах и Запорожье
Россия пошла в наступление в Сумах и Запорожье обновлено 15:23
15:23 7833
ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
14:41 861
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
14:35 2071
Трамп тасует ТАСО
Трамп тасует ТАСО наш комментарий; все еще актуально
12:51 2029
Сукин сын другой эпохи
Сукин сын другой эпохи былое и думы
02:26 7369
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
12:26 2017
«Мрачные настроения» у союзников Украины
«Мрачные настроения» у союзников Украины
11:48 3308
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
10:57 3835
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться