Франция «не понимает сути России»

Франция стоит «на пути усиления давления на Россию», а не на пути мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По-прежнему Франции кажется, что от России можно чего-то добиться давлением, это говорит о категорическом непонимании сути нашей страны», — сказал Песков, выразив сожаление, что президент Франции Эммануэль Макрон «не понимает реального положения дел».

Французский лидер несколько раз призывал усилить давление на Россию. 26 мая он заявил после критических высказываний американского коллеги Дональда Трампа в адрес Владимира Путина, что надеется на превращение этого «гнева» в «действия», в частности, «гораздо более масштабный пакет санкций».

Президент США тогда заявил, что Путин «совершенно сошел с ума» и «без необходимости убивает множество людей» в Украине, запуская дроны и ракеты. Кроме того, он сказал, что рассматривает возможность ввести санкции против Москвы.