В Израиле впервые имплантировали искусственное сердце

На этой неделе в операционной израильского кардиологического Центра медицинского комплекса «Шиба» была проведена операция, которая изменит ход истории трансплантологии в Израиле и, возможно, в мире. 50-летнему пациенту, страдающему крайней формой сердечной недостаточности, хирурги впервые имплантировали полностью искусственное сердце Aeson — наиболее совершенное из существующих на сегодняшний день устройств, призванных заменить человеческое сердце.

За этим вмешательством с замиранием следила вся команда кардиологов, ведь это была не просто операция, а шаг в сторону будущего, в котором человек может жить с полностью механическим сердцем. Профессор Ави Морган, хирургический директор отделения трансплантации сердца и искусственных устройств в Шибе, возглавлявший бригаду врачей, сказал после завершения операции: «Мы вошли в новую эпоху медицины. Устройство, которое мы установили, не просто спасает жизнь — оно способно стать полной альтернативой пересадке человеческого сердца». Устройство Aeson, разработанное французской биотехнологической компанией CARMAT, представляет собой вершину технологической эволюции в области кардиомеханики. Это не просто насос, а полноразмерное биомеханическое сердце, которое по форме, функциям и поведению максимально приближено к человеческому. Оно изготовлено из уникального композитного пластика ПЭЭК (полиэфирэфиркетон) — прочного, легкого и биосовместимого материала, устойчивого к нагрузкам и биологическому износу. Внутренние клапаны и мембраны изготовлены из биологических тканей, в том числе, из бычьего перикарда, обработанного для снижения иммунной реакции. Именно эти биологические элементы позволяют устройству работать мягко и естественно, как настоящее сердце.

Главное преимущество Aeson — в его способности адаптироваться к активности пациента. Устройство оснащено сенсорами, которые в реальном времени измеряют давление, объем циркулирующей крови и другие параметры, после чего система самостоятельно регулирует частоту и силу пульсаций. Если пациент спит — сердце замедляется, если куда-то идёт, волнуется или едет на велосипеде — ускоряется. Это первое искусственное сердце с так называемой «автоматической гемодинамической адаптацией», что означает почти полную имитацию нормальной кардиофункции. Помимо этого, сердце полностью автономно: все основные компоненты расположены внутри тела, наружу выходит лишь один кабель, который подключается к портативным аккумуляторам или к сети, например, ночью. Система управляется через внешний планшет, с помощью которого медики или сам пациент могут отслеживать все показатели. Подобные устройства существовали и раньше, но были громоздкими, шумными, с высоким уровнем осложнений. Aeson — первая в мире разработка, которая получила одобрение регуляторов Евросоюза для клинического применения, и которая, по отзывам врачей, обладает крайне низким уровнем тромбообразования и инфекций. Впервые это устройство было установлено человеку в 2020 году, и с тех пор его получили более ста пациентов в Европе. Некоторые из них прожили с искусственным сердцем более двух лет. Пациенту в Израиле сердце Aeson установили взамен удаленного родного сердца. На время операции его организм был подключен к аппарату искусственного кровообращения, а затем полностью переведен на работу нового сердца.

Имплантация заняла около шести часов. Отделение трансплантации в «Шибе» заранее отправило своих специалистов на обучение в Париж, где производитель CARMAT организовал симуляции и тренинги. Отмечается, что пациент страдал от тяжелой бивентрикулярной сердечной недостаточности — ситуация, при которой отказали оба желудочка, и ни одно из обычных решений, включая LVAD (механическую поддержку левого желудочка), уже не подходило. Это как раз та категория пациентов, для которых раньше не было другого выхода, кроме срочной трансплантации донорского сердца — зачастую невозможной из-за нехватки доноров. Израиль, как и многие страны, сталкивается с острой нехваткой донорских органов: около 180 тысяч человек страдают сердечной недостаточностью, при этом количество успешных трансплантаций не превышает нескольких десятков в год. Aeson, как подчеркивают специалисты, может выступать не только как временное решение (мост к трансплантации), но и как постоянная альтернатива. Помимо технологических и физиологических преимуществ, искусственное сердце исключает риск отторжения, поскольку оно не является живым органом. Это значит, что пациенту не нужно принимать иммунодепрессанты, вызывающие зачастую тяжёлые побочные эффекты — от инфекций до онкологических заболеваний. Что, по словам профессора Моргана, серьёзно повышает шансы на долгую и качественную жизнь больного.