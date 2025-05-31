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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

В Европе заговорили о ядерном оружии для Украины

17:39 804

Великобритания должна помочь Украине создать свое ядерное оружие, заявил военный эксперт, полковник британской армии в отставке Ричард Кэмп на Black Sea Security Forum.

«Великобритания должна помочь Украине разработать собственное ядерное оружие в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве, - заявил полковник британской армии Ричард Кэмп на Черноморском форуме безопасности», - процитировали Кэмпа на официальной странице форума Black Sea Security Forum в соцсети Х.

Великобритания в 1994 году была одной из стран-подписантов Будапештского меморандума, то есть гарантировала безопасность Украины в случае нападения.

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