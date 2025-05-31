В Европе заговорили о ядерном оружии для Украины

Великобритания должна помочь Украине создать свое ядерное оружие, заявил военный эксперт, полковник британской армии в отставке Ричард Кэмп на Black Sea Security Forum.
«Великобритания должна помочь Украине разработать собственное ядерное оружие в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве, - заявил полковник британской армии Ричард Кэмп на Черноморском форуме безопасности», - процитировали Кэмпа на официальной странице форума Black Sea Security Forum в соцсети Х.
Великобритания в 1994 году была одной из стран-подписантов Будапештского меморандума, то есть гарантировала безопасность Украины в случае нападения.