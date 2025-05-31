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«Командующий» сирийских курдов захотел встречи с Эрдоганом

18:12 514

Сирийские демократические силы (СДС), основу которых составляют формирования террористической Рабочей партии Курдистана и «отрядов народной самообороны», поддерживают прямые контакты с Турцией. Об этом сообщил в комментарии телеканалу Shams TV «командующий СДС» Мазлум Абди.

По его словам, у СДС «есть прямые контакты с Турцией, а также через посредников».

Абди надеется, что отношения будут развиваться дальше, а также отметил, что «не возражает против встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом».

10 марта временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и Абди подписали соглашение, согласно которому курдские боевики будут включены в состав вооруженных сил переходного правительства. Стороны договорились о том, что все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, газовые и нефтяные месторождения, расположенные на подконтрольных курдам территориях на северо-востоке Сирии, перейдут под власть новой администрации в Дамаске.

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