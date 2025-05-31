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Иностранные боевики стали угрожать президенту Сирии

18:41 176

Присутствие в Сирии иностранных боевиков, которые помогли свергнуть режим Башара Асада, теперь может представлять угрозу ставшему президентом бывшему лидеру повстанцев Ахмеду аш-Шараа, пишет The Washington Post.

В свержении режима Асада в конце 2024 года участвовали тысячи иностранных боевиков, в том числе из Европы и Центральной Азии, теперь их нахождение в стране может стать проблемой для политического выживания аш-Шараа, отмечает газета.

Как сообщает WP, некоторые из них получили должности в Минобороны Сирии. Аш-Шараа также предполагал, что многие из боевиков смогут получить сирийское гражданство. Однако администрация президента США Дональда Трампа требует удалить всех иностранных боевиков в качестве условия смягчения американских санкций. В мае Трамп встретился с аш-Шараа в Эр-Рияде — на следующий день после того, как объявил о снятии санкций с Сирии. После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что американский лидер призвал сирийского президента «приказать всем иностранным террористам уйти».

Кроме того, предполагается, что некоторые из тех, кто участвовал в столкновениях между силами безопасности и алавитами, сторонниками Асада, в прибрежных районах Сирии, были иностранными боевиками, указывает издание. Это может привести к дестабилизации и представлять угрозу для аш-Шараа.

По данным WP, радикальные группировки разгневаны тем, что их бывший товарищ по оружию аш-Шараа, также известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, до сих пор не ввел закон шариата. Они также обвиняют его в сотрудничестве с Соединенными Штатами и турецкими войсками в борьбе с экстремистскими группировками. «Аль-Джулани атакует нас с земли, Америка — с неба», — сказал один из европейских боевиков.

По подсчетам исследователей, в Сирии остаются 5 тыс. иностранных боевиков. Многие из них интегрированы в местные общины, особенно на северо-западе страны, и женаты на сирийках. Пока президент пытается найти баланс, правительство приказало иностранцам затаиться, пишет WP.

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