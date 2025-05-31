Америка готова «сражаться и побеждать» Китай

США не стремятся к конфликту с Китаем, но готовы «сражаться и побеждать» в случае эскалации в Индо-Тихоокеанском регионе. Так заявил шеф Пентагона Пит Хегсет на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

«Мы не стремимся к конфликту с коммунистическим Китаем. Но мы не позволим вытеснить себя из региона и не позволим подчинять и запугивать наших союзников и партнеров», — заявил Пит Хегсет.

Шеф Пентагона обратил внимание, что со стороны КНР исходит реальная угроза, и республика планомерно наращивает военную мощь. Любая попытка Китая завоевать соседний Тайвань приведет к «разрушительным последствиям», добавил Хегсет, и заставит США применить силу для достижения урегулирования.