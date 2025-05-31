НАТО и Россия одновременно проведут учения на Балтике

3 июня начинаются военно-морские маневры сил НАТО Baltops-2025, которые проводятся в Балтийском море с 1972 года.

Учения России и стран НАТО в Балтийском море на следующей неделе на определенном этапе будут проходить одновременно, что имеет потенциал эскалации. Об этом пишет газета Bild.

«В этот раз НАТО будет не одна», - отметило издание, напомнив, что со вторника «на месяц раньше обычного в регионе проводит свои учения Россия». К ним привлечены «более 20 боевых кораблей. Силы РФ и НАТО могут опасно сблизиться», считает обозреватель газеты.

«То, что происходит в Балтийском море, таит в себе угрозу перерасти в более серьезную эскалацию», - предупредил эксперт по вопросам безопасности, старший научный сотрудник аналитического центра Боннского университета (CASSIS) Мориц Браке, отметив, что «возможны провокации».

В свою очередь, руководитель отдела военно-морской стратегии и безопасности при Университете Киля Йоханнес Петерс считает, что РФ «использует маневры для разведки и слежения за противоположной стороной».

27 мая пресс-служба Балтийского флота (БФ) сообщила, что флот приступил к учениям по обороне пунктов базирования с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов.