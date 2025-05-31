Война беспилотников: кто кого?

В последние годы военные действия на море стремительно меняются. От Красного до Черного моря, от Южно-Китайского моря до Восточного Средиземноморья — государства пересматривают свои подходы к военно-морской стратегии. Главным фактором этой трансформации стали беспилотные надводные и подводные платформы, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях и поставили под сомнение традиционную модель использования крупного пилотируемого флота.

Черное море: асимметрия против господства Украина стала первым государством, которое с ошеломляющим успехом применило беспилотные надводные аппараты (USV) в масштабной военной кампании. Аппараты Magura V7, использованные Вооруженными силами Украины, показали, что даже с ограниченными ресурсами можно наносить мощные удары по более технологически оснащенному противнику. Украинские USV стали не просто оружием, а принципиально новой доктриной ведения военных действий на море. Среди наиболее впечатляющих операций ВСУ — потопление крупных российских кораблей, включая патрульный корабль «Сергей Котов», десантный корабль «Цезарь Куников» и корвет «Ивановец». Кроме того, аппараты были задействованы в атаках на Керченский мост, нефтяную инфраструктуру и в перехвате воздушных целей, включая истребители и вертолеты ВВС России. Сам факт использования ракет «воздух-воздух», адаптированных под морские дроны, свидетельствует о качественном скачке в применении многофункциональных платформ в море. Эффективность таких средств во многом основана на простоте конструкции, низкой стоимости, а также способности действовать вне зоны прямой видимости — на сотни километров от баз. С экономической точки зрения один украинский USV стоит в сотни раз меньше, чем цель, которую он способен уничтожить, что делает эту тактику особенно привлекательной для государств с ограниченными оборонными бюджетами.

Турция: лидер в разработке морских беспилотников Турция активно развивает технологии беспилотных надводных аппаратов. Одним из ярких примеров является USV MARLIN, разработанный ASELSAN и SEFİNE. Этот аппарат продемонстрировал высокую маневренность и возможности в области электронной борьбы. Он был успешно испытан в рамках НАТО, подтвердив свою эффективность в современных военных операциях. Кроме того, Турция разработала USV Albatros, который способен проводить совместные атаки с беспилотными летательными аппаратами. В ходе испытаний Albatros успешно поразил целевой корабль, продемонстрировав возможности координации между различными типами беспилотных систем.

Красное море: хуситы и морская партизанская война В другом уголке мира, в Красном море, хуситы в Йемене реализуют схожую стратегию. Используя морские дроны, ракеты берегового базирования и БПЛА, они атакуют торговые маршруты, в том числе в стратегически важном проливе Баб-эль-Мандеб. Несмотря на ограниченные ресурсы, хуситы изменили глобальную логистику — грузовые перевозки стали обходить этот регион, неся миллиардные убытки. Их действия показывают, что морская угроза теперь может исходить не от государства, а от малых, гибких и трудно предсказуемых акторов. США и оперативная группа-59: технологическое лидерство Соединенные Штаты начали интеграцию беспилотных надводных и подводных средств в состав флота еще в 2021 году, создав в Бахрейне оперативную группу-59. Подразделение уже проводит операции в Персидском заливе, Красном море и Индийском океане, используя десятки дронов для разведки, радиоэлектронной борьбы и даже ударных миссий.

Среди уникальных решений — малые автономные суда на солнечных батареях, как, например, Light Fish и дроны Saildrone, имитирующие парусные лодки. Эти платформы позволяют вести наблюдение в режиме 24/7, сводя к минимуму необходимость участия человека. Китай: ставка на глубину Китай демонстрирует серьезный интерес к глубинному домену морской войны. Недавние испытания беспилотных аппаратов, способных погружаться на глубину до 4 000 метров, позиционируются как часть геологоразведки. Однако международные эксперты сомневаются в заявленных целях. С учетом участившихся диверсий на подводной инфраструктуре — от кабелей связи до газопроводов — нельзя исключать, что эти технологии могут быть применены для подрыва критически важных объектов противника. Китай также развивает «платформы для платформ» — крупные надводные суда, несущие на борту рой дронов и беспилотных подводных лодок, что, по сути, повторяет концепцию авианосцев нового поколения.

Израиль: потенциал на перепутье Несмотря на ранние успехи в разработке USV, включая модели Protector и Seagull, израильское военно-морское командование до недавнего времени сдержанно относилось к активному внедрению этих платформ в боевые действия. Основной упор делался на классические платформы — корветы Саар 5 и Саар 6 с высокими наступательными и оборонительными возможностями. Однако изменения на глобальном театре военных действий, а также постоянная угроза с юга, со стороны ХАМАС и «Хезболлы», заставляют пересматривать стратегию. Недавнее решение о закупке дронов Saildrone для мониторинга ситуации в Средиземном море говорит о начале технологического поворота. Также стоит упомянуть разработку подводной беспилотной лодки Blue Whale, интерес к которой проявили Германия и Греция.