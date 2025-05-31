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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Война беспилотников: кто кого?

наша аналитика
Ниджат Гараев, военный аналитик haqqin.az
19:40 1199

В последние годы военные действия на море стремительно меняются. От Красного до Черного моря, от Южно-Китайского моря до Восточного Средиземноморья — государства пересматривают свои подходы к военно-морской стратегии. Главным фактором этой трансформации стали беспилотные надводные и подводные платформы, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях и поставили под сомнение традиционную модель использования крупного пилотируемого флота.

Magura V7, использованные ВСУ, показали, что даже с ограниченными ресурсами можно наносить мощные удары по более технологически оснащенному противнику

Черное море: асимметрия против господства

Украина стала первым государством, которое с ошеломляющим успехом применило беспилотные надводные аппараты (USV) в масштабной военной кампании. Аппараты Magura V7, использованные Вооруженными силами Украины, показали, что даже с ограниченными ресурсами можно наносить мощные удары по более технологически оснащенному противнику. Украинские USV стали не просто оружием, а принципиально новой доктриной ведения военных действий на море.

Среди наиболее впечатляющих операций ВСУ — потопление крупных российских кораблей, включая патрульный корабль «Сергей Котов», десантный корабль «Цезарь Куников» и корвет «Ивановец». Кроме того, аппараты были задействованы в атаках на Керченский мост, нефтяную инфраструктуру и в перехвате воздушных целей, включая истребители и вертолеты ВВС России. Сам факт использования ракет «воздух-воздух», адаптированных под морские дроны, свидетельствует о качественном скачке в применении многофункциональных платформ в море.

Эффективность таких средств во многом основана на простоте конструкции, низкой стоимости, а также способности действовать вне зоны прямой видимости — на сотни километров от баз. С экономической точки зрения один украинский USV стоит в сотни раз меньше, чем цель, которую он способен уничтожить, что делает эту тактику особенно привлекательной для государств с ограниченными оборонными бюджетами.

Среди наиболее впечатляющих операций ВСУ — потопление крупных российских кораблей, включая патрульный корабль «Сергей Котов»

Турция: лидер в разработке морских беспилотников

Турция активно развивает технологии беспилотных надводных аппаратов. Одним из ярких примеров является USV MARLIN, разработанный ASELSAN и SEFİNE. Этот аппарат продемонстрировал высокую маневренность и возможности в области электронной борьбы. Он был успешно испытан в рамках НАТО, подтвердив свою эффективность в современных военных операциях.

Кроме того, Турция разработала USV Albatros, который способен проводить совместные атаки с беспилотными летательными аппаратами. В ходе испытаний Albatros успешно поразил целевой корабль, продемонстрировав возможности координации между различными типами беспилотных систем.

Турция разработала USV Albatros, который способен проводить совместные атаки с беспилотниками

Красное море: хуситы и морская партизанская война

В другом уголке мира, в Красном море, хуситы в Йемене реализуют схожую стратегию. Используя морские дроны, ракеты берегового базирования и БПЛА, они атакуют торговые маршруты, в том числе в стратегически важном проливе Баб-эль-Мандеб. Несмотря на ограниченные ресурсы, хуситы изменили глобальную логистику — грузовые перевозки стали обходить этот регион, неся миллиардные убытки. Их действия показывают, что морская угроза теперь может исходить не от государства, а от малых, гибких и трудно предсказуемых акторов.

США и оперативная группа-59: технологическое лидерство

Соединенные Штаты начали интеграцию беспилотных надводных и подводных средств в состав флота еще в 2021 году, создав в Бахрейне оперативную группу-59. Подразделение уже проводит операции в Персидском заливе, Красном море и Индийском океане, используя десятки дронов для разведки, радиоэлектронной борьбы и даже ударных миссий.

Хуситы показали, что морская угроза теперь может исходить не от государства, а от малых, гибких и трудно предсказуемых акторов

Среди уникальных решений — малые автономные суда на солнечных батареях, как, например, Light Fish и дроны Saildrone, имитирующие парусные лодки. Эти платформы позволяют вести наблюдение в режиме 24/7, сводя к минимуму необходимость участия человека.

Китай: ставка на глубину

Китай демонстрирует серьезный интерес к глубинному домену морской войны. Недавние испытания беспилотных аппаратов, способных погружаться на глубину до 4 000 метров, позиционируются как часть геологоразведки. Однако международные эксперты сомневаются в заявленных целях. С учетом участившихся диверсий на подводной инфраструктуре — от кабелей связи до газопроводов — нельзя исключать, что эти технологии могут быть применены для подрыва критически важных объектов противника.

Китай также развивает «платформы для платформ» — крупные надводные суда, несущие на борту рой дронов и беспилотных подводных лодок, что, по сути, повторяет концепцию авианосцев нового поколения.

Saildrone Explorer — беспилотный надводный корабль ВМС США

Израиль: потенциал на перепутье

Несмотря на ранние успехи в разработке USV, включая модели Protector и Seagull, израильское военно-морское командование до недавнего времени сдержанно относилось к активному внедрению этих платформ в боевые действия. Основной упор делался на классические платформы — корветы Саар 5 и Саар 6 с высокими наступательными и оборонительными возможностями.

Однако изменения на глобальном театре военных действий, а также постоянная угроза с юга, со стороны ХАМАС и «Хезболлы», заставляют пересматривать стратегию. Недавнее решение о закупке дронов Saildrone для мониторинга ситуации в Средиземном море говорит о начале технологического поворота. Также стоит упомянуть разработку подводной беспилотной лодки Blue Whale, интерес к которой проявили Германия и Греция.

Израильский подводный беспилотник Blue Whale

Морская доктрина XXI века

Переход от крупных, дорогостоящих кораблей к роям автономных платформ стал логическим ответом на вызовы современной войны. Это не означает отказ от традиционного флота, но свидетельствует о том, что концепция его применения кардинально меняется. Асимметрия, модульность, автономность — вот ключевые принципы новой морской архитектуры.

Украина и хуситы показали всему миру, как слабая сторона может изменить правила игры. Да, США и Китай инвестируют десятки и даже сотни миллиардов долларов в технологии, определяющие баланс сил на десятилетия вперед. Однако страны, способные быстро адаптироваться к этим изменениям, будут не просто защищать свои интересы на море — они будут формировать будущее морской войны.

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