Руководство Коллегии адвокатов на Международном правовом форуме в Ташкенте

В форуме приняли участие высокопоставленные представители правительств, адвокаты, представители международных организаций, ведущие эксперты и ученые-правоведы со всего мира — более 600 делегатов из 30 стран. Вместе с Анаром Багировым участие приняли заместитель председателя Коллегии и директор Центра юридической помощи Шахмар Мамедов, а также другие члены Коллегии адвокатов.

Открывая пленарное заседание форума, министр юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов сердечно поприветствовал участников мероприятия, особо подчеркнув значение форума с точки зрения международного правового сотрудничества и обмена опытом. По его словам, платформа Tashkent Spring Law предоставляет возможность не только на региональном, но и на глобальном уровне объединить специалистов-правоведов для обсуждения актуальных вызовов в этой области. Он также отметил необходимость гибкости и адаптивности права в условиях цифровизации, подчеркнул важность совместного сотрудничества в этом направлении.

Министр юстиции Азербайджанской Республики Фарид Ахмедов выступил на пленарном заседании с речью о роли информационно-коммуникационных технологий в юридическом образовании и его развитии. Он рассказал о современных вызовах и новых тенденциях в этой области, а также отметил, что министерство предпринимает важные шаги в направлении развития правового образования и модернизации правовой системы.

В рамках сессии «Юристы на волне технологий: как цифровизация меняет правила игры?» председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров выступил с докладом о влиянии цифровых преобразований на юридические институты и адвокатскую деятельность. Он подчеркнул, что эти изменения больше не являются временной тенденцией, а представляют собой объективную реальность, определяющую будущее юридических услуг. Багиров отметил, что в условиях цифровой эпохи профессия адвоката требует не только высоких юридических знаний, но и компетенций в сфере цифровых технологий. В ответ на эти вызовы в деятельности Коллегии уже предприняты значительные шаги в направлении системной цифровизации.