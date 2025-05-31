Руководство Коллегии адвокатов на Международном правовом форуме в Ташкенте

29–30 мая делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Анаром Багировым по приглашению Палаты адвокатов Республики Узбекистан приняла участие в IV Международном правовом форуме под названием Tashkent Spring Law.
В форуме приняли участие высокопоставленные представители правительств, адвокаты, представители международных организаций, ведущие эксперты и ученые-правоведы со всего мира — более 600 делегатов из 30 стран. Вместе с Анаром Багировым участие приняли заместитель председателя Коллегии и директор Центра юридической помощи Шахмар Мамедов, а также другие члены Коллегии адвокатов.
Открывая пленарное заседание форума, министр юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов сердечно поприветствовал участников мероприятия, особо подчеркнув значение форума с точки зрения международного правового сотрудничества и обмена опытом. По его словам, платформа Tashkent Spring Law предоставляет возможность не только на региональном, но и на глобальном уровне объединить специалистов-правоведов для обсуждения актуальных вызовов в этой области. Он также отметил необходимость гибкости и адаптивности права в условиях цифровизации, подчеркнул важность совместного сотрудничества в этом направлении.
Министр юстиции Азербайджанской Республики Фарид Ахмедов выступил на пленарном заседании с речью о роли информационно-коммуникационных технологий в юридическом образовании и его развитии. Он рассказал о современных вызовах и новых тенденциях в этой области, а также отметил, что министерство предпринимает важные шаги в направлении развития правового образования и модернизации правовой системы.
В рамках сессии «Юристы на волне технологий: как цифровизация меняет правила игры?» председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров выступил с докладом о влиянии цифровых преобразований на юридические институты и адвокатскую деятельность. Он подчеркнул, что эти изменения больше не являются временной тенденцией, а представляют собой объективную реальность, определяющую будущее юридических услуг. Багиров отметил, что в условиях цифровой эпохи профессия адвоката требует не только высоких юридических знаний, но и компетенций в сфере цифровых технологий. В ответ на эти вызовы в деятельности Коллегии уже предприняты значительные шаги в направлении системной цифровизации.
Анар Багиров подробно рассказал о ряде инновационных решений и цифровых практик, внедренных в адвокатскую деятельность в Азербайджане. Среди них — электронная регистрация и документооборот в Коллегии, личные электронные кабинеты адвокатов, мобильное приложение e-Vəkil, интеграция с системой «Электронный суд», управление юридической помощью в электронном формате, круглосуточная юридическая поддержка через мобильное приложение Legalaid, система электронных ордеров, подписание цифровых договоров, а также деятельность специализированных комитетов по вопросам цифровой безопасности.
Он также сообщил о разработке проекта Pro Bono ChatBot, основанного на технологии искусственного интеллекта, подчеркнув, что данный инструмент будет играть важную роль в автоматизированном предоставлении первичной юридической помощи гражданам.
В завершение своего выступления Анар Багиров отметил, что в условиях цифровизации адвокатская профессия, сохраняя такие фундаментальные принципы, как независимость, этика и конфиденциальность, должна быть открыта к инновациям и адаптироваться к меняющемуся миру.
Во время панельной дискуссии были всесторонне обсуждены вызовы, с которыми сталкивается юридическая профессия в условиях цифровой трансформации, адаптационные возможности адвокатов, применение правовых технологий и перспективы регионального сотрудничества.
Кроме того, с целью укрепления будущего сотрудничества делегация под руководством Анара Багирова провела встречи с представителями адвокатских объединений ряда стран и руководством Палаты адвокатов Узбекистана, в ходе которых состоялись обсуждения по обмену опытом и перспективам дальнейшего взаимодействия.
В рамках визита делегация также посетила посольство Азербайджана в Узбекистане. В ходе встречи были представлены цели визита, подчеркнуто стремительное развитие азербайджано-узбекистанских отношений и важность сотрудничества в юридической сфере.
Также состоялся визит расширенной делегации, состоящей из представителей Альянса женщин-адвокатов Коллегии адвокатов Азербайджана, в Палату адвокатов Узбекистана. Во время встречи с председателем Палаты обсуждались возможности взаимного сотрудничества и было достигнуто соглашение об установлении тесных связей с недавно созданным Альянсом женщин-адвокатов Узбекистана.