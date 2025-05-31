В НАТО не собираются обсуждать ультиматум Путина

Этот вопрос, по словам собеседников, не вошел в повестку дня ни одной из последних, а также прежних официальных встреч представителей блока. «Возможно, это просто академическая дискуссия», — сказал один из источников, добавив, что любое решение НАТО должно приниматься на основе консенсуса.

В НАТО не обсуждается требование президента России Владимира Путина предоставить письменные гарантии о нерасширении альянса на восток. Об этом «Радио Свобода» рассказали несколько осведомленных сотрудников и дипломатов НАТО, пожелавших говорить анонимно.

Письменная гарантия о нерасширении на восток — это не то, что Москва «может так просто получить», так как решение о присоединении к какому-либо союзу является суверенным правом государств, закрепленном в международных договорах, подчеркнул другой собеседник.

В минувшую среду Reuters со ссылкой на знакомых с содержанием переговоров по Украине российских собеседников сообщило, что Путин требует от западных стран предоставить «письменное» обязательство не расширять НАТО на восток, исключив таким способом членство Украины, Грузии и Молдовы в альянсе. Позже спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон признает «обоснованными» опасения России по поводу потенциального включения в состав НАТО новых государств. Он отметил, что власти США готовы обсуждать этот вопрос с Москвой.

Украина закрепила курс на полноценное членство страны в ЕС и НАТО еще в 2019 году, внеся соответствующие поправки в Конституцию.