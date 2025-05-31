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Главы МИД Азербайджана и Пакистана созвонились

20:32 90

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Об этом информирует Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе разговора министры обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, охватывающего различные направления. С удовлетворением была отмечена положительная динамика взаимных визитов на высоком уровне. Стороны обменялись мнениями о будущих контактах, в том числе о подготовке к саммиту Организации экономического сотрудничества, который состоится в июле текущего года в Азербайджане.

В рамках телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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