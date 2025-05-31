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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Экс-соратник Трампа раскритиковал США: Мы идем к новому «Минску»

20:54 832

Соединенные Штаты сделали недостаточно, чтобы остановить Россию и восстановить мир в Украине еще в 2014 году. Об этом во время Черноморского форума по безопасности в Одессе заявил Майк Помпео, бывший директор ЦРУ и госсекретарь США во времена первой каденции Дональда Трампа.

«Я сожалею, что мы недостаточно сделали в 2014 году и в 2022 году... И я был причастен к переговорам в Минске... Мы уже были за столом переговоров и многое видели и слышали. И вроде нашли определенную линию контроля, но это не остановило массивную агрессию в 2022 году. И эти переговоры в Минске выглядят так же, как те переговоры, которые мы видим сейчас», - сказал Помпео.

Экс-госсекретарь добавил, что даже если война остановится, «нельзя возвращаться к российскому газу», потому что Москва в любое время может найти новую цель для своей агрессии. Это может быть север или Средиземноморье, где РФ имеет свой военный контингент.

«Если Путин сложит оружие, нам надо понимать, что это может легко повториться. И это может быть не Украина, а любой другой регион, где присутствует российский военный контингент...» - подчеркнул Помпео.

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