В Париже осквернили мемориал Холокоста и синагоги

В ночь на субботу французский мемориал жертвам Холокоста, две синагоги и еврейский ресторан в центре Парижа подверглись нападению.

Неизвестный мужчина в черной одежде окатил зеленой краской памятник жертвам Холокоста, фасады двух синагог и еврейский ресторан, передает телеканал BFMTV. Рядом с одним из объектов была обнаружена пустая банка из-под краски.

Личность нарушителя пока не известна, ведутся поиски с использованием камер наблюдения. Власти заверили, что предпримут оперативные меры для устранения последствий этого нападения.