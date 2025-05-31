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В Париже осквернили мемориал Холокоста и синагоги

21:15 526

В ночь на субботу французский мемориал жертвам Холокоста, две синагоги и еврейский ресторан в центре Парижа подверглись нападению.

Неизвестный мужчина в черной одежде окатил зеленой краской памятник жертвам Холокоста, фасады двух синагог и еврейский ресторан, передает телеканал BFMTV. Рядом с одним из объектов была обнаружена пустая банка из-под краски.

Личность нарушителя пока не известна, ведутся поиски с использованием камер наблюдения. Власти заверили, что предпримут оперативные меры для устранения последствий этого нападения.

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