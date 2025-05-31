В Узбекистане продолжат сотрудничать с ЕС, «нравится это кому-то или нет»

Сотрудничество Центральной Азии с Европейским союзом основывается на прагматизме и будет продолжено, несмотря на внешнюю критику. Как сообщают узбекские СМИ, об этом заместитель секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана и спецпредставитель по внешнеполитическим вопросам Абдулазиз Камилов сказал в интервью сайту Ishonch.uz.

«Впервые в истории страны Центральной Азии выступают как единый субъект, демонстрируют новый статус, который признан международным сообществом. На этой основе формируются новые форматы. Сегодня таких форматов с участием Центральной Азии — более десяти, включая крупные державы и международные организации. Недавно в Самарканде успешно прошел саммит «Центральная Азия + Европейский союз», по итогам которого была принята декларация о стратегическом партнерстве. Политика стран Центральной Азии прагматичная. Сравните: в Центральной Азии пять государств, в ЕС — 28. ВВП Евросоюза — около 19 триллионов долларов. Конечно, у нас есть прагматичный интерес. Мы продолжим это сотрудничество, нравится это кому-то или нет. Это во-первых. А во-вторых, многие эксперты и известные политики говорят, что Центральная Азия может стать моделью для других государств, когда соседние страны строят дружеские отношения и живут на основе добрососедства», — сказал Камилов.

4 апреля в Самарканде прошел первый саммит «Центральная Азия – Европейский союз». В мероприятии участвовали председатель Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президенты пяти стран Центральной Азии. По итогам саммита было объявлено о повышении уровня сотрудничества до стратегического партнерства. Еврокомиссия выделила для региона 12 млрд евро по четырем направлениям, из которых 10 млрд предназначены для развития Транскаспийского коридора, напоминает узбекское издание Kun.uz.

24 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Узбекистан с официальным визитом. На итоговой пресс-конференции он обвинил Евросоюз в продвижении в регионе антироссийской повестки: «Особенно выделяется руководство Еврокомиссии в Брюсселе. Они открыто продвигают в регионе собственную повестку с антироссийским уклоном. Мы не против многовекторной политики наших союзников и стратегических партнеров… Но отдельные западные страны, особенно ЕС, через финансирование программ, направленных на вмешательство в чувствительные сферы — границы, статистика, таможня — не просто предлагают проекты, а продвигают свои интересы».

Также Лавров подчеркнул, что Россия категорически против идеологического или политического давления со стороны ЕС и США в рамках сотрудничества с Центральной Азией.