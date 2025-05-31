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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Зеленский ничего не знает о планах России

21:54 513

По состоянию на вечер субботы, 31 мая, ни Украина, ни ее партнеры не имеют четкой информации о том, что россияне намерены предложить на переговорах в Стамбуле.

Так заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения.

«На данный момент нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас – нет, у Турции – нет, у Соединенных Штатов – также нет, как и у других партнеров. И пока это выглядит не очень серьезно», – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина готовится к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и с партнерами в Соединенных Штатах: «Фактически ежедневно мы на связи со всеми, кто может сделать дипломатию непустой».

«Конечно, все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и чтобы было реальное прекращение огня. Все хотят, чтобы Россия перестала играть с дипломатией и закончила войну. Все хотят серьезного мира, и Россия должна на это пойти. Именно такой должна быть повестка встреч. Мы свою повестку дали. Мы надеемся, что американская сторона будет решительной в вопросе санкций, чтобы помочь миру», – полагает президент Украины.

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