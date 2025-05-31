Все соперники «Сабаха» в Лиге Европы: «Шахтер», «Партизан» и другие

Футбольный клуб «Сабах», обыгравший сегодня в упорнейшей борьбе « Карабах » (3:2) и завоевавший Кубок Азербайджана, заслужил право играть в Лиге Европы.

Там бакинцы начнут с 1-го квалификационного раунда. Жеребьевка состоится 17 июня. Все потенциальные соперники «Сабаха» в 1-м раунде известны. Это - «Шахтер» (Украина), «Легия» (Польша), «Партизан» (Сербия), «Шериф» (Молдова), «Клуж» (Румыния), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Целе» (Словения) и «Спартак» (Словакия).

Матчи 1-го раунда пройдут 10 и 17 июля. В случае поражения команда отправится во 2-й раунд Лиги конференций. Именно с этой стадии третьего по значимости еврокубка стартуют «Зиря» и «Араз-Нахчыван». Полный список их потенциальных соперников определится завтра.