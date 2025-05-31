USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Выбрана самая красивая девушка планеты

22:19 305

Представительница Таиланда Опал Сучата Чуангсри стала победительницей конкурса красоты «Мисс мира», финал которого прошел в индийском городе Хайдарабад.

Корону победительнице передала предыдущая мисс мира Кристина Пысзкова из Чехии. Вице-мисс стала Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии. Третьей стала участница из Польши Майя Клайда, а четвертое место заняла представительница Мартиники Аурель Хоаким.

Всего в конкурсе принимали участие представительницы 108 стран.

Корона изготовлена из белого золота весом 18 каратов, украшена 1770 мелкими бриллиантами и огромным сапфиром весом 175,49 карата.

Все соперники «Сабаха» в Лиге Европы: «Шахтер», «Партизан» и другие
Все соперники «Сабаха» в Лиге Европы: «Шахтер», «Партизан» и другие
22:06 454
Зеленский ничего не знает о планах России
Зеленский ничего не знает о планах России
21:54 516
«Сабах» одержал волевую победу над «Карабахом» и выиграл Кубок Азербайджана
«Сабах» одержал волевую победу над «Карабахом» и выиграл Кубок Азербайджана видео, обновлено 21:50
21:50 4993
В Армении хотят завести уголовное дело на Пашиняна
В Армении хотят завести уголовное дело на Пашиняна обновлено 21:04
21:04 3572
ХАМАС дал свой ответ
ХАМАС дал свой ответ обновлено 20:03
20:03 2660
В Израиле впервые имплантировали искусственное сердце
В Израиле впервые имплантировали искусственное сердце наша корреспонденция
17:28 3838
Краснознаменного аксакала Самедова арестовали
Краснознаменного аксакала Самедова арестовали
15:04 6477
Иностранные боевики стали угрожать президенту Сирии
Иностранные боевики стали угрожать президенту Сирии
18:41 2254
«Командующий» сирийских курдов захотел встречи с Эрдоганом
«Командующий» сирийских курдов захотел встречи с Эрдоганом
18:12 2011
Армянский минный террор против азербайджанцев
Армянский минный террор против азербайджанцев заявления МВД, Генпрокуратуры ANAMA и МИД; обновлено 17:55
17:55 2620
Захвачено около 200 кв км: широкомасштабное наступление России
Захвачено около 200 кв км: широкомасштабное наступление России обновлено 17:03
17:03 13453

ЭТО ВАЖНО

Все соперники «Сабаха» в Лиге Европы: «Шахтер», «Партизан» и другие
Все соперники «Сабаха» в Лиге Европы: «Шахтер», «Партизан» и другие
22:06 454
Зеленский ничего не знает о планах России
Зеленский ничего не знает о планах России
21:54 516
«Сабах» одержал волевую победу над «Карабахом» и выиграл Кубок Азербайджана
«Сабах» одержал волевую победу над «Карабахом» и выиграл Кубок Азербайджана видео, обновлено 21:50
21:50 4993
В Армении хотят завести уголовное дело на Пашиняна
В Армении хотят завести уголовное дело на Пашиняна обновлено 21:04
21:04 3572
ХАМАС дал свой ответ
ХАМАС дал свой ответ обновлено 20:03
20:03 2660
В Израиле впервые имплантировали искусственное сердце
В Израиле впервые имплантировали искусственное сердце наша корреспонденция
17:28 3838
Краснознаменного аксакала Самедова арестовали
Краснознаменного аксакала Самедова арестовали
15:04 6477
Иностранные боевики стали угрожать президенту Сирии
Иностранные боевики стали угрожать президенту Сирии
18:41 2254
«Командующий» сирийских курдов захотел встречи с Эрдоганом
«Командующий» сирийских курдов захотел встречи с Эрдоганом
18:12 2011
Армянский минный террор против азербайджанцев
Армянский минный террор против азербайджанцев заявления МВД, Генпрокуратуры ANAMA и МИД; обновлено 17:55
17:55 2620
Захвачено около 200 кв км: широкомасштабное наступление России
Захвачено около 200 кв км: широкомасштабное наступление России обновлено 17:03
17:03 13453
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться