Выбрана самая красивая девушка планеты

Представительница Таиланда Опал Сучата Чуангсри стала победительницей конкурса красоты «Мисс мира», финал которого прошел в индийском городе Хайдарабад.
Корону победительнице передала предыдущая мисс мира Кристина Пысзкова из Чехии. Вице-мисс стала Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии. Третьей стала участница из Польши Майя Клайда, а четвертое место заняла представительница Мартиники Аурель Хоаким.
Всего в конкурсе принимали участие представительницы 108 стран.
Корона изготовлена из белого золота весом 18 каратов, украшена 1770 мелкими бриллиантами и огромным сапфиром весом 175,49 карата.