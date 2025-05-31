Госдеп: Решение за Киевом и Москвой

У Вашингтона есть свои требования по войне РФ против Украины, заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, добавив при этом, что окончательные решения должны принимать Киев и Москва.

«Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них», — сказала представитель Госдепа в эфире телеканала Fox News.

Брюс добавила, что президент США Дональд Трамп остается оптимистом насчет перспектив завершения войны.

По словам Тэмми Брюс, США не хотят затягивания войны на месяцы и годы: «Есть момент, когда вам нужно достичь цели, особенно если каждый день имеет значение».

Украина и Россия уже провели прямые переговорах в Стамбуле 16 мая — впервые за три года. Новая встреча назначена там же 2 июня. Стороны должны обсудить свои предложения по прекращению огня, изложенные в меморандумах, которые были подготовлены по договоренности после майских контактов.