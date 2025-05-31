Прибыль «Роснефти» обвалилась

Чистая прибыль корпорации «Роснефть», крупной российской нефтегазовой компании, по итогам первого квартала текущего года составила 1,9 млрд евро. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель сократился на 58%, уточняет газета «Коммерсант».

«В отчетном периоде компания работала в условиях дальнейшего ухудшения макроконъюнктуры, включая снижение цены российской нефти Urals и расширение дисконтов, новые санкционные ограничения, а также укрепление рубля», - указал глава корпорации Игорь Сечин.

Кроме того, тарифы «Транснефти» - оператора магистральных нефтепроводов России - на прокачку нефти выросли на 9,9% с января, на транспортировку нефтепродуктов и на грузовые железнодорожные перевозки - на 13,8% с конца 2024 года.

В феврале добыча газа в России сократилась по сравнению с показателем февраля 2024 года на 11,3% - до 57,2 млрд кубометров. По итогам двух месяцев было добыто 131 млрд кубометров газа - на 7,3% ниже, чем годом ранее, писала газета «Коммерсант» в марте. По ее данным, на показателях отразилось прекращение с 1 января транзита российского газа через Украину.