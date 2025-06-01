Финал Лиги чемпионов: «ПСЖ» уверенно обыгрывает «Интер»

В матче «ПСЖ» - «Интер» начался второй тайм. Со счетом 2:0 ведут французы.
*** 23:49
После первого тайма «ПСЖ» выигрывает со счетом 2:0.
Большое преимущество французской команды в первом тайме.
*** 23:22
На 20-й минуте Дезире Дуэ забивает второй мяч французской команды. 2:0.
*** 23:14
На 12-й минуте Ашраф Хакими вывел «ПСЖ» вперед. 1:0.
*** 23:00
Финал Лиги чемпионов начался.
*** 22:53
В 23:00 в Мюнхене стартует финал Лиги чемпионов, в котором сыграют французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер».
Судить встречу будет бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем.
Стартовые составы команд
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.
Запасные: Сафонов, Тенас, Кимбембе, Гонсалу Рамуш, Ли Кан Ин, Эрнандес, Маюлю, Барколя, Заир-Эмери, Бералдо, Мбай.
«Интер»: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Тюрам.
Запасные: Ди Дженнаро, Мартинес, де Врей, Зелиньски, Арнаутович, Фраттези, Аслани, Аугусто, Биссек, Дармиан, Залевски, Тареми.