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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Турция готовится к переговорам России и Украины

31 мая 2025, 22:55 437

Турция прилагает усилия к тому, чтобы в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в разговоре с президентом Болгарии Руменом Радевым.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Болгарии Руменом Радевым. Наш президент заявил, что усилия по прекращению войны между Украиной и Россией продолжаются, что деликатная политика Болгарии по этому вопросу внимательно отслеживается и что Турция работает над тем, чтобы свести стороны в Стамбуле для обеспечения мира в регионе», - говорится в заявлении администрации Эрдогана по итогам разговора.

Также президенты обсудили «двусторонние отношения между Турцией и Болгарией, региональные и глобальные вопросы».

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