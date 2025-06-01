Пророссийская партия вывела болгар на улицы: не хотят евро

Несколько тысяч человек вышли на митинг в столице Болгарии Софии из-за планируемого властями перехода в 2026 году на единую валюту — евро, сообщает Bloomberg.

Протестующие заблокировали ключевые перекрестки, полиция перекрыла часть центра города. Участники акции считают, что переход на новую валюту приведет к росту цен и ограничит экономический суверенитет страны. Граждане призывают провести референдум по этому вопросу.