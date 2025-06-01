Пророссийская партия вывела болгар на улицы: не хотят евро

Несколько тысяч человек вышли на митинг в столице Болгарии Софии из-за планируемого властями перехода в 2026 году на единую валюту — евро, сообщает Bloomberg.
Протестующие заблокировали ключевые перекрестки, полиция перекрыла часть центра города. Участники акции считают, что переход на новую валюту приведет к росту цен и ограничит экономический суверенитет страны. Граждане призывают провести референдум по этому вопросу.
Митингующие держали в руках плакаты с надписями: «Свободу болгарскому леву», «Будущее принадлежит суверенным государствам», «Мы не хотим евро».
Демонстрацию организовала националистическая партия «Возрождение» — объединение называют пророссийским, на выборах 2024 года оно набрало более 13% голосов. Наиболее масштабный митинг прошел в Софии, демонстрации также провели минимум в 20 городах страны.
Национальная валюта республики — болгарский лев. Впервые лев был выпущен в 1881 году. В августе 2024 года парламент Болгарии принял закон о переходе на евро.