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Пророссийская партия вывела болгар на улицы: не хотят евро

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Несколько тысяч человек вышли на митинг в столице Болгарии Софии из-за планируемого властями перехода в 2026 году на единую валюту — евро, сообщает Bloomberg.

Протестующие заблокировали ключевые перекрестки, полиция перекрыла часть центра города. Участники акции считают, что переход на новую валюту приведет к росту цен и ограничит экономический суверенитет страны. Граждане призывают провести референдум по этому вопросу.

Митингующие держали в руках плакаты с надписями: «Свободу болгарскому леву», «Будущее принадлежит суверенным государствам», «Мы не хотим евро».

Демонстрацию организовала националистическая партия «Возрождение» — объединение называют пророссийским, на выборах 2024 года оно набрало более 13% голосов. Наиболее масштабный митинг прошел в Софии, демонстрации также провели минимум в 20 городах страны.

Национальная валюта республики — болгарский лев. Впервые лев был выпущен в 1881 году. В августе 2024 года парламент Болгарии принял закон о переходе на евро.

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