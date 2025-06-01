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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Самолеты и ПВО Украины подключат к «военному Wi-Fi» НАТО

00:35 629

Украина и НАТО будут координировать работу самолетов и систем ПВО в единой цифровой системе, сообщила замминистра обороны Украины Катерина Черногоренко.

У Киева теперь есть лицензия на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО — Системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI). Такое ПО применяют большинство стран альянса, указала замминистра.

«Данное программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 — «военного Wi-Fi» НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), предоставленными в качестве международной военной помощи», — пояснила Черногоренко.

Первые истребители F-16 Украина получила в августе прошлого года. Поставки обеспечивали Нидерланды, Дания, Бельгия. Киеву обещали передать около 80 таких самолетов. Как минимум три из них ВСУ уже потеряли. Истребители Mirage 2000 Киев получил от Парижа в начале февраля, их впервые применили в бою примерно месяц спустя. Число переданных машин не уточнялось, данных об их поражении российской армией также не было. Зенитно-ракетные комплексы Patriot используются Украиной как системы ПВО. 

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