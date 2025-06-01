Фанаты «ПСЖ» празднуют победу: уже столкновения с полицией

Беспорядки начались в центре Парижа, где болельщики футбольной команды ПСЖ празднуют победу в Лиге чемпионов, сообщают французские СМИ.

По их данным, в районе площади Шарля де Голля, близ Елисейских полей, болельщики прорвались через установленные полицией заграждения. Стражи порядка в ответ применили водомет. По данным властей, в Париже уже задержали 59 человек, у которых нашли петарды и другие запрещенные предметы.

Кроме того, в районе стадиона «Парк де Пренс» были слышны взрывы петард, сотрудники полиции применяли слезоточивый газ.

Финал Лиги чемпионов прошел в Мюнхене. ПСЖ разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0.