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Один жестокий варвар — человек

Ага Гасымлы, собкор
01:37 222

31 мая человечество отмечало Международный день попугая – повод, чтобы вспомнить не только о красоте этих экзотических птиц, но и о той цене, которую они платят за свою уникальность.

Африканский серый попугай, известный как Жако (или Джейкоб) — одно из самых умных созданий на планете. Его интеллект сравним с умственными способностями пятилетнего ребенка: Жако умеет решать логические задачи и запоминает до 600 слов. Известны случаи, когда Жако помогал раскрывать преступления или, оставшись без присмотра, делал покупки в интернете. Их интеллект и обаяние сделали Жако одними из самых желанных питомцев в мире.

Как и многие другие дикие животные и птицы, Жако плохо адаптируется к жизни в неволе

Но именно разум Жако является его проклятием. Потребность человека во владении чем-то «необычным» или «умным» привела к тому, что Жако стали одними из самых активно отлавливаемых птиц. Их массово вылавливают в тропических лесах Западной и Центральной Африки, контрабандой перевозят через границы и продают на рынках по всему миру. В дикой природе Жако живут в сложных социальных группах, пролетают десятки километров в день, участвуют в обмене знаниями и взаимодействуют со своими сородичами. Заключенные же в клетку, они теряют все это, а их жизнь превращается, по сути, в пожизненное заключение — зачастую на 40–50 лет.

Способы отлова Жако жестокие и даже варварские. Один из распространенных методов — нанесение клея на ветки деревьев, где ночуют птицы. Жако приклеиваются к поверхности, не могут взлететь, получают травмы, а многие гибнут. Оценки экспертов говорят, что от 75 до 90 процентов попугаев, пойманных в дикой природе, умирают еще до того, как доходят до покупателя. Те же, кто выживает, попадают в неволю, где для них не предусмотрены условия, соответствующие их физическим и психическим потребностям.

Контрабанда попугаев сопровождается нелепыми и бесчеловечными методами транспортировки: птиц перевозят в пластиковых канистрах, спрятанных в грузах, без доступа к воздуху и воде. Но даже легальная торговля служит прикрытием для незаконной: под видом попугаев, «разведенных в неволе», нередко продают диких особей. Проверить происхождение конкретной птицы практически невозможно, и эта неопределенность позволяет «отмывать» тысячи незаконно пойманных животных.

За торговлей Жако часто стоят организованные преступные структуры, поддерживаемые коррупцией на высоком уровне. Торговля этими попугаями, по оценкам экспертов, приносит доходы, сопоставимые с торговлей слоновой костью и даже наркотиками. Их называют «золотыми перьями»: чем умнее и привлекательнее птица, тем выше ее рыночная стоимость. Но за каждый доллар на этом рынке платится цена в жизни, страданиях и разрушении экосистем.

Жако умеет решать логические задачи и запоминает до 600 слов

Как и многие другие дикие животные и птицы Жако плохо адаптируется к жизни в неволе. Страдая от одиночества, ограничения пространства и отсутствия стимуляции, они часто впадают в апатию или агрессию. Одним из самых тревожных симптомов у них становится выщипывание собственных перьев — своеобразная форма психического срыва, сравнимая с расстройствами у людей. Несмотря на то что международные законы запрещают торговлю дикими особями, это не мешает рынку процветать. Легальные питомники и нелегальные сети переплетаются, и слабый контроль позволяет преступлениям происходить почти безнаказанно. А наказания — если они и случаются — редко соответствуют тяжести совершенных нарушений.

История Жако — это предупреждение. Мы, люди, поставили разум этих птиц себе на службу, но сделали это ценой их свободы и жизни. За стремлением обладать уникальным питомцем скрывается индустрия жестокости, лицемерия и разрушения. Чтобы остановить этот процесс, недостаточно только законов. Нужны просвещение, осознанность и отказ от идеи владения диким животным как символом статуса. Люди должны прекратить поддерживать этот рынок.

Покупая дикого попугая, мы покупаем трагедию. Одна клетка — одна жизнь, отнятая у природы.

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