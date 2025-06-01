Азербайджанцы торгуют помидорами на улице? Генерал Бастрыкин тут как тут

Следственному комитету РФ достаточно получить сообщение в социальной сети о ссоре узбека или таджика с соседом в каком-нибудь российском регионе или жалобу на грубость со стороны азербайджанца на рынке, либо о хулиганских выходках подростков из семей мигрантов — и Бастрыкин немедленно берет дело под личный контроль, давая специальные поручения местным следственным управлениям.

За последние годы глава Следственного комитета России генерал Александр Бастрыкин стал одним из самых активных сторонников ужесточения мер в отношении мигрантов. Он регулярно выступает с инициативами по усилению контроля над миграцией, а участие иностранцев даже в незначительных бытовых инцидентах нередко становится поводом для его публичных заявлений и вмешательства.

Теперь глава СКР вмешивается не только в криминальные происшествия с участием мигрантов, но даже в случаи их уличной торговли фруктами и овощами.

Как сообщают российские СМИ, в адрес официальной страницы Следственного комитета в соцсетях поступила жалоба на «незаконную уличную торговлю» азербайджанскими мигрантами в городе Орле. Александр Бастрыкин оперативно поручил провести проверку по данному факту и заявил, что лично возьмет ее под контроль. В обращении говорится, что мигранты из Азербайджана якобы продают скоропортящиеся продукты «вблизи образовательного учреждения без соответствующих сертификатов качества». Также отмечается, что «оплата товаров осуществляется на банковский счет частного лица без выдачи кассового чека».

В региональном управлении СК организована процессуальная проверка. Бастрыкин ожидает ее результатов, и дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В другом эпизоде Бастрыкин вновь берет под личный контроль еще одну проверку — на этот раз по жалобе о том, что мигранты якобы «продавали продукты и овощи из багажника такси» во дворе одного из жилых комплексов в подмосковной Балашихе. В сообщении, направленном в соцсети СКР, утверждается, что продукция хранилась «с нарушением санитарных норм». По данному факту Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело.

Как сообщили в ведомстве, «председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе первоначальных следственных действий и представить результаты расследования. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата СКР».

Кроме того, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, Бастрыкин предложил ужесточить миграционную политику. По его мнению, трудовые мигранты должны приезжать в Россию исключительно для работы — без членов семей. «Никаких жен, мужей, бабушек, девушек и детей», — заявил он, отметив, что основной целью миграции должна быть трудовая деятельность.

Бастрыкин также предложил ввести контрактную систему для иностранных работников: сроком не более одного года, после чего они обязаны будут вернуться на родину. Все расходы, включая жилье, медицинское обслуживание и страхование, по его мнению, должны полностью покрываться работодателями. «Необходимо, чтобы наши бизнесмены, которые завозят мигрантов и считают, что без них мы пропадем, все обеспечивали за свой счет: жилье, страхование, медицинское обслуживание», — цитируют главу СКР российские СМИ.