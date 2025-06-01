USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Азербайджанцы торгуют помидорами на улице? Генерал Бастрыкин тут как тут

Аскер Манафов, собкор
01:53 1215

За последние годы глава Следственного комитета России генерал Александр Бастрыкин стал одним из самых активных сторонников ужесточения мер в отношении мигрантов. Он регулярно выступает с инициативами по усилению контроля над миграцией, а участие иностранцев даже в незначительных бытовых инцидентах нередко становится поводом для его публичных заявлений и вмешательства.

Следственному комитету РФ достаточно получить сообщение в социальной сети о ссоре узбека или таджика с соседом в каком-нибудь российском регионе или жалобу на грубость со стороны азербайджанца на рынке, либо о хулиганских выходках подростков из семей мигрантов — и Бастрыкин немедленно берет дело под личный контроль, давая специальные поручения местным следственным управлениям.

Теперь глава СКР вмешивается не только в криминальные происшествия с участием мигрантов, но даже в случаи их уличной торговли фруктами и овощами.

Как сообщают российские СМИ, в адрес официальной страницы Следственного комитета в соцсетях поступила жалоба на «незаконную уличную торговлю» азербайджанскими мигрантами в городе Орле. Александр Бастрыкин оперативно поручил провести проверку по данному факту и заявил, что лично возьмет ее под контроль. В обращении говорится, что мигранты из Азербайджана якобы продают скоропортящиеся продукты «вблизи образовательного учреждения без соответствующих сертификатов качества». Также отмечается, что «оплата товаров осуществляется на банковский счет частного лица без выдачи кассового чека».

В региональном управлении СК организована процессуальная проверка. Бастрыкин ожидает ее результатов, и дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В другом эпизоде Бастрыкин вновь берет под личный контроль еще одну проверку — на этот раз по жалобе о том, что мигранты якобы «продавали продукты и овощи из багажника такси» во дворе одного из жилых комплексов в подмосковной Балашихе. В сообщении, направленном в соцсети СКР, утверждается, что продукция хранилась «с нарушением санитарных норм». По данному факту Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело.

Как сообщили в ведомстве, «председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе первоначальных следственных действий и представить результаты расследования. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата СКР».

Кроме того, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, Бастрыкин предложил ужесточить миграционную политику. По его мнению, трудовые мигранты должны приезжать в Россию исключительно для работы — без членов семей. «Никаких жен, мужей, бабушек, девушек и детей», — заявил он, отметив, что основной целью миграции должна быть трудовая деятельность.

Бастрыкин также предложил ввести контрактную систему для иностранных работников: сроком не более одного года, после чего они обязаны будут вернуться на родину. Все расходы, включая жилье, медицинское обслуживание и страхование, по его мнению, должны полностью покрываться работодателями. «Необходимо, чтобы наши бизнесмены, которые завозят мигрантов и считают, что без них мы пропадем, все обеспечивали за свой счет: жилье, страхование, медицинское обслуживание», — цитируют главу СКР российские СМИ.

Полёт над Лачинскими горами: как фантастика стала реальностью
Полёт над Лачинскими горами: как фантастика стала реальностью за кулисами; все еще актуально
31 мая 2025, 09:57 7440
В России мост обрушился на проезжавший поезд: много жертв
В России мост обрушился на проезжавший поезд: много жертв видео; обновлено 02:55
02:55 1071
Азербайджанцы торгуют помидорами на улице? Генерал Бастрыкин тут как тут
Азербайджанцы торгуют помидорами на улице? Генерал Бастрыкин тут как тут
01:53 1216
Финал Лиги чемпионов: команда Хвичи Кварацхелии разгромила клуб Генриха Мхитаряна
Финал Лиги чемпионов: команда Хвичи Кварацхелии разгромила клуб Генриха Мхитаряна видео, обновлено 00:50
00:50 2736
Война беспилотников: кто кого?
Война беспилотников: кто кого? наша аналитика
31 мая 2025, 19:40 4482
Все соперники «Сабаха» в Лиге Европы: «Шахтер», «Партизан» и другие
Все соперники «Сабаха» в Лиге Европы: «Шахтер», «Партизан» и другие
31 мая 2025, 22:06 1962
Зеленский ничего не знает о планах России
Зеленский ничего не знает о планах России
31 мая 2025, 21:54 1836
«Сабах» одержал волевую победу над «Карабахом» и выиграл Кубок Азербайджана
«Сабах» одержал волевую победу над «Карабахом» и выиграл Кубок Азербайджана видео, обновлено 21:50
31 мая 2025, 21:50 6595
В Армении хотят завести уголовное дело на Пашиняна
В Армении хотят завести уголовное дело на Пашиняна обновлено 21:04
31 мая 2025, 21:04 5016
Сделки, кажется, не будет: ХАМАС не уступает, спецпосланник Трампа недоволен
Сделки, кажется, не будет: ХАМАС не уступает, спецпосланник Трампа недоволен обновлено 00:25
00:25 3730
В Израиле впервые имплантировали искусственное сердце
В Израиле впервые имплантировали искусственное сердце наша корреспонденция
31 мая 2025, 17:28 5069

ЭТО ВАЖНО

Полёт над Лачинскими горами: как фантастика стала реальностью
Полёт над Лачинскими горами: как фантастика стала реальностью за кулисами; все еще актуально
31 мая 2025, 09:57 7440
В России мост обрушился на проезжавший поезд: много жертв
В России мост обрушился на проезжавший поезд: много жертв видео; обновлено 02:55
02:55 1071
Азербайджанцы торгуют помидорами на улице? Генерал Бастрыкин тут как тут
Азербайджанцы торгуют помидорами на улице? Генерал Бастрыкин тут как тут
01:53 1216
Финал Лиги чемпионов: команда Хвичи Кварацхелии разгромила клуб Генриха Мхитаряна
Финал Лиги чемпионов: команда Хвичи Кварацхелии разгромила клуб Генриха Мхитаряна видео, обновлено 00:50
00:50 2736
Война беспилотников: кто кого?
Война беспилотников: кто кого? наша аналитика
31 мая 2025, 19:40 4482
Все соперники «Сабаха» в Лиге Европы: «Шахтер», «Партизан» и другие
Все соперники «Сабаха» в Лиге Европы: «Шахтер», «Партизан» и другие
31 мая 2025, 22:06 1962
Зеленский ничего не знает о планах России
Зеленский ничего не знает о планах России
31 мая 2025, 21:54 1836
«Сабах» одержал волевую победу над «Карабахом» и выиграл Кубок Азербайджана
«Сабах» одержал волевую победу над «Карабахом» и выиграл Кубок Азербайджана видео, обновлено 21:50
31 мая 2025, 21:50 6595
В Армении хотят завести уголовное дело на Пашиняна
В Армении хотят завести уголовное дело на Пашиняна обновлено 21:04
31 мая 2025, 21:04 5016
Сделки, кажется, не будет: ХАМАС не уступает, спецпосланник Трампа недоволен
Сделки, кажется, не будет: ХАМАС не уступает, спецпосланник Трампа недоволен обновлено 00:25
00:25 3730
В Израиле впервые имплантировали искусственное сердце
В Израиле впервые имплантировали искусственное сердце наша корреспонденция
31 мая 2025, 17:28 5069
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться