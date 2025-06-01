В России мост обрушился на проезжавший поезд: много жертв

В результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области погибли три человека, сообщило МЧС России. Еще как минимум 28 человек пострадали. По данным Интерфакса, погибли четыре человека.
Как уточнило МЧС, всех пострадавших госпитализировали. Центр медицинских катастроф ранее сообщал, что в числе погибших — машинист поезда. Среди пострадавших есть грудной ребенок. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнял, что власти региона готовы организовать перевозку тяжело раненых в Москву. Пассажиров, не получивших ранения, направляют в пункт временного размещения.
Пресс-служба РЖД сообщала, что обрушение автомобильного моста на поезд произошло «в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП.
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В Брянской области РФ произошло обрушение моста с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава, сообщил губернатор Александо Богомаз.
May 31, 2025
Авария произошла в районе одного из участков федеральной автодороги А240. «К сожалению, есть пострадавшие. На месте работают все экстренные службы, представители органов власти. Делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим», — написал Богомаз.
Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва — Климов, предположительно, врезался в обрушившийся мост, сообщают «Известия». Очевидец рассказал «Известиям», что находился в 400 м от моста-виадука, когда услышал громкий хлопок со стороны железной дороги. С его слов, девушки, которые стояли в пробке перед мостом, видели, как обвалились плиты с машинами.
Близкие к российским силовикам телеграм-каналы передают, что мост обрушился в тот момент, когда под ним проезжал пассажирский поезд.
May 31, 2025
Официального подтверждения причины ЧП нет, но СМИ утверждают, что мост специально был взорван в момент прохождения под ним поезда. По неофициальным данным, погибли четыре человека и пострадали не менее 40 человек. РЖД и МЖД сообщили, что сход поезда случился «из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта».