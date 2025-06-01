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В Иране самая настоящая революция

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Ага Гасымлы, собкор
02:30 825

Забастовочное движение водителей грузовиков в Иране охватило 152 города. Они остановили свои транспортные средства и организовали пикеты на ключевых магистралях и кольцевых дорогах во всех крупных центрах провинций Восточный и Западный Азербайджан.

Как рассказал в интервью haqqin.az иранский политолог Ахмад Вахдани, профсоюз водителей призвал всех транспортников страны присоединиться к протестам. В Исфахане, Ширазе, Тегеране и ряде других городов остановили работу водители микроавтобусов, такси и междугородних автобусных линий. Также ширится забастовка иранских хлебопекарен, связанная с повышением цен на муку и отключением электричества, из-за чего в пекарнях портится готовое тесто.

Забастовочное движение водителей грузовиков в Иране охватило уже 152 города

«Я часто общаюсь с людьми во многих иранских городах, - отметил Вахдани. - Рост цен на дизель, сокращение лимита на субсидированное дизтопливо, повышение стоимости страховки, рост налогов, цен на запчасти, коррупция, издержки из-за ужасного состояния дорог и прочее — это антураж, за которым стоит политическое требование смены режима в Иране. Власти в Ардебиле, Исфахане, Хормозгане, Керманшахе арестовали до 200 участников пикетов, среди которых есть водители-блогеры. Но забастовщики настроены решительно продолжить протесты, пока их требования не будут выполнены».

По оценкам аналитиков, в Иране действует около 433 тысяч грузовиков, большая часть которых находится в собственности водителей. Эта особенность усиливает солидарность внутри профессионального сообщества и делает забастовку трудно подавляемой.

«Для достижения критического давления на экономику достаточно участия приблизительно ста тысяч водителей, или двадцати процентов от общего числа, - считает политолог. - Уже сейчас наблюдаются перебои с поставками сырья на промышленные предприятия, в строительную отрасль и другие ключевые сектора. В условиях, когда до 80 процентов грузоперевозок в стране осуществляется автомобильным транспортом, у правительства практически не остается альтернатив. Попытка ввести на маршруты штрейкбрехеров провалилась - бастующие заблокировали работу привлеченных наемных водителей».

Знаменитый иранский кинорежиссер, лауреат «Золотой пальмовой ветви» Джафар Панахи выразил поддержку бастующим

Параллельно активизировалась иранская политическая эмиграция. Диаспора в Германии, Швеции, Норвегии, США и других странах собирает средства в поддержку забастовщиков. Эмигрантские политические организации, включая Республиканскую партию Ирана, готовятся создать координационный центр забастовки за рубежом и специальный фонд поддержки. Свою готовность оказать помощь выразили также монархистские круги в США.

Знаменитый иранский кинорежиссер, лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Джафар Панахи опубликовал в социальных сетях обращение, в котором выразил поддержку бастующим. Панахи заявил, что водители доведены до отчаяния и не видят иного выхода, кроме как начать общенациональную забастовку. По его словам, у власти находятся безграмотные и коррумпированные люди, и результатом этого становится глубокий системный кризис, охватывающий все сферы — от экономики до экологии.

По мнению Ахмада Вахдани, поддержка со стороны международной общественности и публичные заявления известных личностей могут превратить локальный протест в массовое движение. Это особенно важно в момент, когда правительство ослаблено внутренними кризисами и не имеет стратегического плана действий.

В массовых волнениях, вызванных убийством Махсы Амини в 2022 году, участвовала преимущественно молодежь, нынешнее движение же возглавляют представители ключевого экономического сектора

«В самом Иране власти почти не комментируют происходящее, демонстрируя либо равнодушие, либо растерянность, - подчеркнул политолог. - Между тем в правящих кругах все больше осознают, что уступки водителям откроют путь к лавинообразному росту требований со стороны других социальных групп, чье положение зачастую еще более тяжелое».

По мнению наблюдателей, возможные сценарии подавления забастовки водителей грузовиков чреваты еще более опасными последствиями. Усиление репрессий может привести к трансформации экономического протеста в политическое движение за смену режима. Ведь в отличие от массовых волнений 2022 года, вызванных убийством Махсы Амини, в которых участвовала преимущественно молодежь, нынешнее движение возглавляют представители ключевого экономического сектора — рабочие, на которых буквально держится экономическое функционирование Ирана. Это взрослые, профессионально организованные и прекрасно понимающие свою силу люди. И в их руках такой мощный инструмент давления, как контроль над логистикой и поставками.

Дальнобойщики стали новой силой, способной раскачать устоявшуюся систему в Иране

Силовое подавление может привести к смене социально-экономической риторики на политическую. И тогда на улицы могут выйти не только дальнобойщики, но и фермеры, уже протестующие против ограничения доступа к субсидированному топливу в разгар сельскохозяйственного сезона. Без грузовиков невозможно доставить урожай в города, а значит, следующей волной возмущения станут торговцы, предприниматели и городское население.

Таким образом, Иран сегодня стоит перед выбором, последствия которого будут иметь долгосрочный эффект для политического будущего страны. Дальнобойщики стали новой силой, способной раскачать устоявшуюся систему. И если сегодня они борются за топливо и налоги, то завтра могут потребовать свободы, реформ и новых политических лидеров.

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