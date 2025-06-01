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Еще одно обрушение моста в России

ФОТО; ВИДЕО
10:21 1220

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области России обрушился мост на 48-м километре трассы Тросна - Калиновка, сообщил в.о. губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, мост обрушился во время движения грузового локомотива, часть поезда рухнула на автомобильную дорогу под мостом. В результате загорелся тепловоз, пожар оперативно локализовали. Всю бригаду машинистов тепловоза доставили в больницу. У одного из них повреждены ноги. Движение транспорта на автодороге под мостом перекрыто.

Причины обрушения моста устанавливаются, добавил Хинштейн.

По данным российских СМИ, причиной обрушения моста мог стать подрыв.

«СВУ могло быть заложено в конструкцию моста. В районе 2:30 одна из опор была повреждена, рухнул пролет», - говорится в сообщении.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области России обрушился автомобильный мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов — Москва». В момент обрушения по мосту проезжала фура. В результате с рельсов сошли локомотив и четыре вагона. Погибли семь человек, еще 66 пострадали. Госпитализированы 47 человек.

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