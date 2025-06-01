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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

У Трампа стали во всем соглашаться с Россией

10:39 603

Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог согласился с мнением российского президента Владимира Путина о нахождении НАТО в состоянии «прокси-войны» с Россией.

«Путин говорил: «Если будете продолжать поставлять [Украине] вооружение, мы будем считать вас агрессорами». Он считает, что ситуация превратилась в прокси-войну с НАТО. Если честно, в некотором роде это действительно так. Взгляните, какую помощь оказали европейские страны. Ясно, что Путин это видит», - cказал Келлог.

Говоря о проведении в Стамбуле первых за три года прямых переговоров России и Украины и достигнутых договоренностях, Келлог обратил внимание, что Трамп добился этого примерно за 120 дней президентского срока, а Джо Байдену не хватило для этого более тысячи дней руководства Белым домом.

Это не первое неоднозначное заявление спецпредставителя Трампа за последнее время. Ранее он заявлял, что опасения России насчет расширения НАТО на восток «справедливы»: «Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не рассматривается».

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