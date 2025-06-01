Путин готовит россиян к новой войне

Президент России Владимир Путин подписал указ о реквизиции оборонных предприятий во время войны. Это может свидетельствовать о подготовке к затяжному конфликту с НАТО, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Указ Путина позволяет правительству забирать контроль над оборонными предприятиями, если заводы не будут выполнять государственные заказы во время военного положения.

Нововведения охватывают широкий спектр предприятий, в частности, авиационные компании гражданского и военного направления; судостроительные корпорации; предприятия оборонной промышленности; государственных субподрядчиков.

Таким образом, правительство фактически получает право устанавливать полный контроль над ключевыми отраслями экономики в случае мобилизационной необходимости.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что этот указ является частью стратегии Кремля по долговременной милитаризации. Он, вероятно, создает правовую основу для перевода экономики РФ на «военные рельсы» в случае полноценного военного положения.

По мнению ISW, Путин таким образом не только готовится к затяжной войне против Украины, но и оставляет за собой возможность более масштабного конфликта - в частности, с НАТО.

В ISW отмечают, что действия Кремля показывают нежелание вести настоящие переговоры для завершения войны.

Наоборот, Россия усиливает контроль внутри страны, готовит население к длительному конфликту и создает условия для мобилизации своей экономики.

Этот шаг дополняет ряд других действий Кремля, направленных на укрепление оборонного сектора: рост госзаказов, мобилизация резервов, репрессии против инакомыслящих и увеличение расходов на войну. Таким образом, Россия все глубже входит в режим долгосрочного конфликта - без признаков намерения остановиться.