Британские истребители будут нести ядерные бомбы

Правительство Кира Стармера ведет чрезвычайно чувствительные переговоры по этому вопросу, который может стать самым значительным изменением в системе ядерного сдерживания Великобритании со времен холодной войны и признает, что мир вступил в более опасную ядерную эпоху.

Министр обороны Джон Гили и адмирал сэр Тони Радакин, глава вооруженных сил, планируют приобрести американские истребители, способные запускать гравитационные бомбы с меньшей мощностью, чем обычные ядерные боеприпасы.

Стармер уже выразил поддержку этим планам, и, по сообщениям, соответствующие переговоры с Пентагоном уже состоялись.

В понедельник премьер-министр планирует представить стратегический обзор обороны на британской военно-морской верфи. Хотя этот документ не содержит прямого обязательства по авиационным возможностям, он рекомендует Великобритании рассмотреть возможность расширения ее вклада в совместное ядерное сдерживание НАТО в Европе.

В интервью Sunday Times Гили отказался комментировать переговоры, но признал, что Британия должна адаптироваться к «новой эпохе угроз».

«Мир несомненно становится опаснее. Ядерные риски растут», — сказал он, — «Мы впервые со времен окончания холодной войны сталкиваемся с реальными угрозами межгосударственного конфликта».

Обзор также предусматривает перевод оборонной политики Британии на довоенный уровень, включая масштабную программу перевооружения и возрождение «постоянно действующей» оборонной промышленности.

«Урок Украины заключается в том, что вооруженные силы страны настолько сильны, насколько сильна стоящая за ними промышленность», — отметил Гили.

По словам высокопоставленных источников, Британия рассматривает закупку американских истребителей-невидимок F-35A Lightning от компании Lockheed Martin, которые недавно были заказаны Люфтваффе, хотя рассматриваются и другие типы самолетов.

Эти самолеты имеют дальность 1400 км — больше, чем другие модели F-35, — и способны нести термоядерную гравитационную бомбу B61, являющуюся основным авиационным ядерным оружием США из их арсенала из 3708 ядерных боеприпасов. Ее мощность варьируется от 0,3 до 340 килотонн — для сравнения, бомба, сброшенная на Хиросиму («Малыш»), имела 15 килотонн. Ожидается, что Великобритания будет использовать именно эти, а не собственные боеприпасы в рамках ядерного обмена НАТО.

Они будут составлять второй компонент системы ядерного сдерживания и могут быть применены в ситуациях, не предусматривающих полномасштабной ядерной войны. Они также могут быть использованы непосредственно на поле боя — чего сейчас у Британии нет.

Ранее Великобритания имела бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, но они были выведены из эксплуатации после холодной войны в пользу подводной программы «Венгард».

Великобритания — единственная среди ядерных держав, которая имеет только одну платформу для запуска ядерного оружия. США имеют ядерную триаду (наземные, морские и воздушные средства), а Франция — как морские, так и воздушные силы сдерживания (force de dissuasion).