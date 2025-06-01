Британские истребители будут нести ядерные бомбы

Великобритания планирует приобрести истребители, способные нести тактическое ядерное оружие, в рамках масштабного расширения средств сдерживания, призванного противодействовать растущей угрозе со стороны России, пишет The Times.
Правительство Кира Стармера ведет чрезвычайно чувствительные переговоры по этому вопросу, который может стать самым значительным изменением в системе ядерного сдерживания Великобритании со времен холодной войны и признает, что мир вступил в более опасную ядерную эпоху.
Министр обороны Джон Гили и адмирал сэр Тони Радакин, глава вооруженных сил, планируют приобрести американские истребители, способные запускать гравитационные бомбы с меньшей мощностью, чем обычные ядерные боеприпасы.
Стармер уже выразил поддержку этим планам, и, по сообщениям, соответствующие переговоры с Пентагоном уже состоялись.
В понедельник премьер-министр планирует представить стратегический обзор обороны на британской военно-морской верфи. Хотя этот документ не содержит прямого обязательства по авиационным возможностям, он рекомендует Великобритании рассмотреть возможность расширения ее вклада в совместное ядерное сдерживание НАТО в Европе.
В интервью Sunday Times Гили отказался комментировать переговоры, но признал, что Британия должна адаптироваться к «новой эпохе угроз».
«Мир несомненно становится опаснее. Ядерные риски растут», — сказал он, — «Мы впервые со времен окончания холодной войны сталкиваемся с реальными угрозами межгосударственного конфликта».
Обзор также предусматривает перевод оборонной политики Британии на довоенный уровень, включая масштабную программу перевооружения и возрождение «постоянно действующей» оборонной промышленности.
«Урок Украины заключается в том, что вооруженные силы страны настолько сильны, насколько сильна стоящая за ними промышленность», — отметил Гили.
По словам высокопоставленных источников, Британия рассматривает закупку американских истребителей-невидимок F-35A Lightning от компании Lockheed Martin, которые недавно были заказаны Люфтваффе, хотя рассматриваются и другие типы самолетов.
Эти самолеты имеют дальность 1400 км — больше, чем другие модели F-35, — и способны нести термоядерную гравитационную бомбу B61, являющуюся основным авиационным ядерным оружием США из их арсенала из 3708 ядерных боеприпасов. Ее мощность варьируется от 0,3 до 340 килотонн — для сравнения, бомба, сброшенная на Хиросиму («Малыш»), имела 15 килотонн. Ожидается, что Великобритания будет использовать именно эти, а не собственные боеприпасы в рамках ядерного обмена НАТО.
Они будут составлять второй компонент системы ядерного сдерживания и могут быть применены в ситуациях, не предусматривающих полномасштабной ядерной войны. Они также могут быть использованы непосредственно на поле боя — чего сейчас у Британии нет.
Ранее Великобритания имела бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, но они были выведены из эксплуатации после холодной войны в пользу подводной программы «Венгард».
Великобритания — единственная среди ядерных держав, которая имеет только одну платформу для запуска ядерного оружия. США имеют ядерную триаду (наземные, морские и воздушные средства), а Франция — как морские, так и воздушные силы сдерживания (force de dissuasion).