Еще три украинских ребенка погибли под бомбами России

Сана (Йемен). Демонстрация в знак солидарности с палестинцами и осуждения ударов США по Йемену

Коростышев (Украина). Люди несут цветы к руинам разрушенного дома. В результате российского авиаудара погибло трое детей

Рафах (Газа). Палестинцы получили помощь от гуманитарного фонда Газы

Марсель (Франция). Новая работа Бэнкси. Она представляет собой черный маяк, излучающий белый свет, поверх которого нанесена надпись "Я хочу быть тем, что вы увидели во мне"

Пуэрто-Варас (Чили). Последствия торнадо

Непал. Базовый лагерь Эвереста на южной стороне горы находится на высоте 5360 метров