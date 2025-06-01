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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Еще три украинских ребенка погибли под бомбами России

объектив haqqin.az
Отдел информации
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Сана (Йемен). Демонстрация в знак солидарности с палестинцами и осуждения ударов США по Йемену

Коростышев (Украина). Люди несут цветы к руинам разрушенного дома. В результате российского авиаудара погибло трое детей

Рафах (Газа). Палестинцы получили помощь от гуманитарного фонда Газы

Марсель (Франция). Новая работа Бэнкси. Она представляет собой черный маяк, излучающий белый свет, поверх которого нанесена надпись "Я хочу быть тем, что вы увидели во мне"

Пуэрто-Варас (Чили). Последствия торнадо

Непал. Базовый лагерь Эвереста на южной стороне горы находится на высоте 5360 метров

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Россия разбомбила учебный центр ВСУ: Множество погибших
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Пожары и смерть в Париже после победы в Лиге Чемпионов
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Широкомасштабное наступление России в Украине: идут ожесточенные бои
Широкомасштабное наступление России в Украине: идут ожесточенные бои обновлено 23:30
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Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите горячая тема
10:59 3832
Война беспилотников: кто кого?
Война беспилотников: кто кого? наша аналитика
31 мая 2025, 19:40 6132
Украина объявила массовую эвакуацию
Украина объявила массовую эвакуацию
12:19 3677
Глава МИД Украины о «меморандуме» России
Глава МИД Украины о «меморандуме» России
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Еще три украинских ребенка погибли под бомбами России
Еще три украинских ребенка погибли под бомбами России объектив haqqin.az
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