Путин написал Пашиняну, а потом позвонил

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин поговорили по телефону, обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки, сообщил Кабмин Армении.

Президент Россия Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с юбилеем. Телеграмма, адресованная Пашиняну, опубликована на официальном сайте Кремля.

Как говорится в тексте послания, две страны «исторически связывают дружественные отношения». На этом фоне Путин выразил уверенность, что Москва и Ереван «совместными усилиями смогут обеспечить дальнейшее развитие сотрудничества на всех направлениях».

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения стабильности, безопасности и благополучия на евразийском пространстве», — добавил он.

В конце Путин пожелал Пашиняну счастья, здоровья и успехов в государственной деятельности.

Никол Пашинян родился 1 июня 1975 года. В этом году ему исполняется 50 лет.