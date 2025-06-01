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Путин написал Пашиняну, а потом позвонил

ОБНОВЛЕНО 12:41
12:41 2165

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин поговорили по телефону, обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки, сообщил Кабмин Армении. 

*** 11:39 

Президент Россия Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с юбилеем. Телеграмма, адресованная Пашиняну, опубликована на официальном сайте Кремля.

Как говорится в тексте послания, две страны «исторически связывают дружественные отношения». На этом фоне Путин выразил уверенность, что Москва и Ереван «совместными усилиями смогут обеспечить дальнейшее развитие сотрудничества на всех направлениях».

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения стабильности, безопасности и благополучия на евразийском пространстве», — добавил он.

В конце Путин пожелал Пашиняну счастья, здоровья и успехов в государственной деятельности.

Никол Пашинян родился 1 июня 1975 года. В этом году ему исполняется 50 лет.

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