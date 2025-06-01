Глава МИД Украины о «меморандуме» России

Россия не прислала ни одного меморандума о мирном урегулировании и в то же время продолжает массированные обстрелы Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, несмотря на заявления России о подготовке к мирным переговорам и подготовку меморандума, никаких официальных документов или предложений Киеву, Анкаре или Вашингтону не поступало. К тому же, как отметил Сибига, с начала ночи Украина подвергается массированным воздушным атакам с применением баллистических, крылатых и кассетных ракет, а также сотен дронов.

«Никто даже не знает, о чем они собираются говорить. Зато Россия осуществляет новые смертоносные удары против Украины», - подчеркнул глава МИД.

Дипломат добавил, что Россия начнет серьезно относиться к миру только тогда, когда почувствует мощное международное давление.

«Всем нужно услышать и увидеть, что Россия полностью отвергает мир, прекращение огня и любые конструктивные предложения со всего мира», - сказал Сибига.