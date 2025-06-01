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Видеоролик о правах и свободах детей в Азербайджане

видео
11:59 548

По инициативе Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой подготовлен социальный ролик по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей.

Видеоролик подготовлен для повышения общественной осведомленности о правах и свободах детей, содействия их достойному и активному участию в обществе.

В материале отражены такие важные принципы, как недопустимость дискриминации в отношении детей, приоритет интересов несовершеннолетних, обеспечение их права на здоровую, безопасную жизнь и развитие в окружении заботы, а также важность уважительного отношения к мнению детей и необходимость совместной деятельности в этом направлении.

Организационную поддержку в подготовке видеоролика оказали Федерация гимнастики Азербайджана, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана, футбольный клуб «Нефтчи», Европейско-Азербайджанская Школа, Общественное объединение «Вместе и здоровы».

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