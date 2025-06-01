USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Украина объявила массовую эвакуацию

12:19 3690

За два дня до очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле Украина объявила об эвакуации из-за усилившихся обстрелов 11 населенных сел и деревень в Сумской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

Общее число попавших под обязательную эвакуацию населенных пунктов на Сумщине, граничащих с российскими Курской, Брянской и Белгородской областями, таким образом, достигло 213. В субботу российское Минобороны также отчиталось о захвате российскими войсками еще одного села в Сумской области — Водолаги. Как сообщил в четверг представитель Пограничной службы Украины Андрей Демченко, Россия готова «предпринять попытку нападения» на Сумы.

 В 14 населенных пунктах Днепропетровской области также объявлена принудительная эвакуация.

В минувшую среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия перебросила в Сумскую область свыше 50 тысяч солдат, а также предупредил о намерении российского командования развить наступление.

The New York Times писала, что одновременно с активизировавшимися переговорами Москва начала новое наступление в Украине, воспользовавшись вытеснением ВСУ из Курской области, а также установлением сухой погоды.

В России полыхает авиабаза
В России полыхает авиабаза
14:24 31
Алтун оказался одним из лидеров ИГИЛ
Алтун оказался одним из лидеров ИГИЛ
14:09 348
Россия разбомбила учебный центр ВСУ: Множество погибших
Россия разбомбила учебный центр ВСУ: Множество погибших ОБНОВЛЕНО 14:07
14:07 808
Пожары и смерть в Париже после победы в Лиге Чемпионов
Пожары и смерть в Париже после победы в Лиге Чемпионов видео; обновлено 10:04
10:04 3350
Широкомасштабное наступление России в Украине: идут ожесточенные бои
Широкомасштабное наступление России в Украине: идут ожесточенные бои обновлено 23:30
31 мая 2025, 23:30 21961
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите горячая тема
10:59 3840
Война беспилотников: кто кого?
Война беспилотников: кто кого? наша аналитика
31 мая 2025, 19:40 6133
Украина объявила массовую эвакуацию
Украина объявила массовую эвакуацию
12:19 3691
Глава МИД Украины о «меморандуме» России
Глава МИД Украины о «меморандуме» России
11:48 1726
Еще три украинских ребенка погибли под бомбами России
Еще три украинских ребенка погибли под бомбами России объектив haqqin.az
11:13 1077
В Иране самая настоящая революция
В Иране самая настоящая революция наши подробности
02:30 10136

ЭТО ВАЖНО

В России полыхает авиабаза
В России полыхает авиабаза
14:24 31
Алтун оказался одним из лидеров ИГИЛ
Алтун оказался одним из лидеров ИГИЛ
14:09 348
Россия разбомбила учебный центр ВСУ: Множество погибших
Россия разбомбила учебный центр ВСУ: Множество погибших ОБНОВЛЕНО 14:07
14:07 808
Пожары и смерть в Париже после победы в Лиге Чемпионов
Пожары и смерть в Париже после победы в Лиге Чемпионов видео; обновлено 10:04
10:04 3350
Широкомасштабное наступление России в Украине: идут ожесточенные бои
Широкомасштабное наступление России в Украине: идут ожесточенные бои обновлено 23:30
31 мая 2025, 23:30 21961
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите горячая тема
10:59 3840
Война беспилотников: кто кого?
Война беспилотников: кто кого? наша аналитика
31 мая 2025, 19:40 6133
Украина объявила массовую эвакуацию
Украина объявила массовую эвакуацию
12:19 3691
Глава МИД Украины о «меморандуме» России
Глава МИД Украины о «меморандуме» России
11:48 1726
Еще три украинских ребенка погибли под бомбами России
Еще три украинских ребенка погибли под бомбами России объектив haqqin.az
11:13 1077
В Иране самая настоящая революция
В Иране самая настоящая революция наши подробности
02:30 10136
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться