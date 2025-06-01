Украина объявила массовую эвакуацию

За два дня до очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле Украина объявила об эвакуации из-за усилившихся обстрелов 11 населенных сел и деревень в Сумской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

Общее число попавших под обязательную эвакуацию населенных пунктов на Сумщине, граничащих с российскими Курской, Брянской и Белгородской областями, таким образом, достигло 213. В субботу российское Минобороны также отчиталось о захвате российскими войсками еще одного села в Сумской области — Водолаги. Как сообщил в четверг представитель Пограничной службы Украины Андрей Демченко, Россия готова «предпринять попытку нападения» на Сумы.

В 14 населенных пунктах Днепропетровской области также объявлена принудительная эвакуация.

В минувшую среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия перебросила в Сумскую область свыше 50 тысяч солдат, а также предупредил о намерении российского командования развить наступление.

The New York Times писала, что одновременно с активизировавшимися переговорами Москва начала новое наступление в Украине, воспользовавшись вытеснением ВСУ из Курской области, а также установлением сухой погоды.