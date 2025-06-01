Полет над гнездом Трампа

Об Илоне Маске в Америке говорят, что он на 50 процентов гений, а на 50 процентов ребенок. При этом у многих есть сомнения в том, что это психически здоровый ребенок. В пятницу в Белом доме состоялись торжественные проводы Маска с государевой службы. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Миллиардер возвращается в лоно своих компаний, прежде всего в полуразрушенную его же собственными усилиями Tesla. Однако собравшиеся на пресс-конференцию журналисты интересовались не столько планами Илона Маска, сколько вопросом о том, откуда взялся над его правым глазом пурпурно-желтый синяк. Это точно не могло быть ничем иным, как результатом рукоприкладства.

Маск сначала пытался отшутиться. Он сказал, что это «произошло не во Франции». Это была аллюзия к скандалу первой пары Франции, когда супруга Эммануэля Макрона, Брижит, влепила ему пощечину. Но потом признался, что это было делом рук его сына. Они, по его словам, участвовали в верховой езде, и отец попросил своего отпрыска ударить его в лицо. Что тот якобы и сделал. Высокие, однако, отношения. Но его сыну с экзотическим именем X Æ A-Xii Musk, одному из 14 детей Илона от трех жен всего пять лет. А чтобы нанести такой удар, все-таки требуется физическая сила. Маску не поверили, но настаивать на уточнении деталей не стали. Репортеров между тем озадачило и поведение уходящего в отставку. Во время долгой проникновенной речи Дональда Трампа Маск вел себя явно неадекватно. Он постоянно закатывал глаза, вытягивал шею, крутил головой, сжимал губы, смотрел себе под ноги, а не на президента. Многочисленные пользователи соцсетей предположили, что на своих проводах Маск ушел в астрал. «Может быть, он ловил космические волны и вибрации в ожидании сообщения из звезды Альдебаран?» - спрашивает один из них.

Как бы то ни было, этот перформанс живо напомнил американцам многочисленные сообщения о явных психических отклонениях самого богатого человека планеты. Достаточно вспомнить, как он еще на этапе избирательной кампании, во время выступления Трампа, начал вдруг в азарте подпрыгивать рядом с его трибуной. И подобные примеры в последние недели посыпались как из ведра. Как пишет The New York Times, после того как Маск вошел в орбиту Трампа, его использование наркотиков стало намного более частым, чем прежде. По сообщению газеты, которая ссылается на людей, которые к нему близки, он потреблял в огромных количествах кетамин, который влиял на его мочевой пузырь. В его арсенале были таблетки Еcstasy и даже психоделические грибы, вызывающие галлюцинации. Маск совершал поездки, постоянно имея с собой «аптечку» с 20 таблетками, включая стимулирующее средство Adderall, используемое для лечения нарколепсии. Неизвестно, стал ли 53-летний Маск принимать больше наркотиков или же сократил дозы после того, как он пришел в команду Трампа и был поставлен во главе Управления по госэффективности, которому поручалось провести массовые увольнения федеральных работников. Однако известны многочисленные случаи его диких приступов раздражительности, сумасбродного поведения, оскорблений других членов кабинета. Всем памятно энергичное нацистское приветствие, что называется «от сердца». Часто он давал совершенно непонятные, мутные ответы на вопросы журналистов.

В его компании SpaceX принят жесткий кодекс поведения, который не допускает приема каких бы то ни было наркотиков. Всем служащим предписывается проходить регулярные тесты, о которых заранее не предупреждается, однако, по словам сотрудников компании, Маску в индивидуальном порядке сообщали о предстоящих проверках на употребление наркотиков. После того, как Маск стал старшим помощником Трампа, его личная жизнь становилась все более напряженной. Бывшая пассия Клэр Элис Буше, мать троих его детей, стала оспаривать слишком плотный контроль Маска над их сыном Х, которого отец часто приводил с собой в Белый дом на встречи с Трампом. Буше, музыкант, известная как Grimes, была категорически против того, чтобы пятилетнего ребенка показывали на публике, однако Маск совершенно не считался с ее мнением. На пресс-конференции в пятницу Маска спросили о статье в New York Times. Он оспорил ее осведомленность и отказал в доверии газете, а на вопрос репортера сказал: «Идем дальше». Вечером того же дня Дональд Трамп, садившийся на борт Боинга Air Force One, сказал репортерам, что он «ничего не знает о том, употребляет ли наркотики Илон Маск». «Я думаю, он фантастический человек», - сказал о нем Трамп.