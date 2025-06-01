Индия признала потерю своих истребителей

Начальник штаба обороны Индии Анил Чаухан впервые подтвердил, что в ходе майских столкновений с Пакистаном были потеряны истребители, но опроверг заявление Исламабада о сбитых шести самолетах. «Число неважно, важна причина, по которой они были сбиты», — заявил Чаухан на саммите Shangri-La Dialogue в Сингапуре.

Пакистан заявлял, что его военно-воздушные силы сбили несколько индийских истребителей в ответ на удары Индии в рамках операции «Синдур», начатой 6–7 мая 2025 года.

Согласно различным источникам, пакистанские официальные лица, включая министра обороны Хаваджу Асифа и премьер-министра Шахбаза Шарифа, сообщили о сбитии от пяти до шести индийских самолетов. Среди них назывались три или четыре истребителя Rafale французского производства, а также по одному МиГ-29 и Су-30МКИ советско-российского производства.