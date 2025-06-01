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Посольство предупредило армян-нелегалов

12:46 1277

Незаконный въезд на территорию США полон опасностей. Об этом говорится в заявлении посольства США в Армении.

«Это может привести к аресту, депортации и запрету на получение визы», - отмечается в заявлении.

Ранее телеканал Fox News опубликовал кадры задержания предполагаемого организатора армянской преступной группировки в Лос-Анджелесе, обвиняемой в хищении около $30 миллионов, выделенных на поддержку во время пандемии COVID-19.

По данным Министерства внутренней безопасности США (DHS), арестованный (Уильям Макгреян) считается «мозгом» схемы. Вместе с ним были задержаны еще 13 выходцев из Армении, большинство из которых уже получили американское гражданство.

Мошенники создали фиктивные фирмы, использовали поддельные документы и незаконно присвоили деньги, часть из которых потратили на дома и предметы роскоши, а остальное вывели в Армению. Им предъявлены обвинения в сговоре, банковском мошенничестве и отмывании денег.

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