Австралийцы ответили главе Пентагона

Австралия будет определять свою собственную оборонную политику в условиях растущего давления США на страны Индо-Тихоокеанского региона с целью увеличения расходов на борьбу с китайской угрозой, сообщает Australian Associated Press.

Выступая в субботу на высшем азиатском саммите по безопасности в Сингапуре — международной конференции «Диалог Шангри-Ла», министр обороны США Пит Хегсет призвал союзников своей страны в регионе «разделить бремя сдерживания», модернизируя свои собственные системы обороны.

«Угроза, которую представляет Китай, реальна, и она может стать неизбежной», - заявил Хегсет.

Отвечая на высказывания главы Пентагона, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе указал на дополнительные расходы на оборону, которые его правительство уже выделило.

Альбанезе также сказал, что позиция Австралии в отношении Тайваня была «очень четкой» и включала двухпартийную позицию в поддержку статус-кво.

«Мы определим нашу оборонную политику, и мы инвестировали в течение следующих четырех лет дополнительные 10 миллиардов долларов в оборону, - сказал он журналистам в Хобарте в воскресенье. - Что мы будем делать, так это продолжать инвестировать в наш потенциал, а также в наши отношения в регионе».

Расходы на оборону вырастут примерно до 2,3% ВВП в течение десятилетия с двух процентов, на которых они колеблются в настоящее время.

На саммите в Сингапуре министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что это увеличение представляет собой самое крупное увеличение расходов на оборону в мирное время в истории страны.