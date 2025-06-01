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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Польша поблагодарила Украину за российские танки

13:20 1209

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил украинских военных за уничтожение четырех тысяч российских танков с начала полномасштабной войны.

«Россия потеряла около 4000 танков во время своей «трехдневной» спецоперации против Украины. Это примерно 20 лет текущего производства. Молодцы и спасибо вам», - написал политик на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что, по информации группы Oryx, РФ в течение трех с половиной лет потеряла более 4 тысяч танков, такие данные были подтверждены из открытых источников.

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