В Венесуэле арестовали Фроленко

Главное управление военной контрразведки Венесуэлы арестовало в Каракасе главу российско-венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко, cообщает издание Infobae. Уточняется, что задержание и обыск в доме в районе Сан-Бернардино произошли 15 мая.

Издание связывает арест с тем, что Фроленко принял участие в открытии памятника Неизвестному солдату в Каракасе, которое организовала местная вооруженная группировка La Piedrita.

«В течение нескольких лет Фроленко занимался теневыми делами в Венесуэле и был замешан в мошенничестве, нацеленном на частных предпринимателей», — рассказал источник в интервью Infobae.