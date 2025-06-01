USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

В Венесуэле арестовали Фроленко

13:33 667

Главное управление военной контрразведки Венесуэлы арестовало в Каракасе главу российско-венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко, cообщает издание Infobae. Уточняется, что задержание и обыск в доме в районе Сан-Бернардино произошли 15 мая.

Издание связывает арест с тем, что Фроленко принял участие в открытии памятника Неизвестному солдату в Каракасе, которое организовала местная вооруженная группировка La Piedrita.

«В течение нескольких лет Фроленко занимался теневыми делами в Венесуэле и был замешан в мошенничестве, нацеленном на частных предпринимателей», — рассказал источник в интервью Infobae.

В России полыхает авиабаза
В России полыхает авиабаза
14:24 50
Алтун оказался одним из лидеров ИГИЛ
Алтун оказался одним из лидеров ИГИЛ
14:09 362
Россия разбомбила учебный центр ВСУ: Множество погибших
Россия разбомбила учебный центр ВСУ: Множество погибших ОБНОВЛЕНО 14:07
14:07 824
Пожары и смерть в Париже после победы в Лиге Чемпионов
Пожары и смерть в Париже после победы в Лиге Чемпионов видео; обновлено 10:04
10:04 3360
Широкомасштабное наступление России в Украине: идут ожесточенные бои
Широкомасштабное наступление России в Украине: идут ожесточенные бои обновлено 23:30
31 мая 2025, 23:30 21963
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите горячая тема
10:59 3847
Война беспилотников: кто кого?
Война беспилотников: кто кого? наша аналитика
31 мая 2025, 19:40 6134
Украина объявила массовую эвакуацию
Украина объявила массовую эвакуацию
12:19 3706
Глава МИД Украины о «меморандуме» России
Глава МИД Украины о «меморандуме» России
11:48 1727
Еще три украинских ребенка погибли под бомбами России
Еще три украинских ребенка погибли под бомбами России объектив haqqin.az
11:13 1080
В Иране самая настоящая революция
В Иране самая настоящая революция наши подробности
02:30 10146

ЭТО ВАЖНО

В России полыхает авиабаза
В России полыхает авиабаза
14:24 50
Алтун оказался одним из лидеров ИГИЛ
Алтун оказался одним из лидеров ИГИЛ
14:09 362
Россия разбомбила учебный центр ВСУ: Множество погибших
Россия разбомбила учебный центр ВСУ: Множество погибших ОБНОВЛЕНО 14:07
14:07 824
Пожары и смерть в Париже после победы в Лиге Чемпионов
Пожары и смерть в Париже после победы в Лиге Чемпионов видео; обновлено 10:04
10:04 3360
Широкомасштабное наступление России в Украине: идут ожесточенные бои
Широкомасштабное наступление России в Украине: идут ожесточенные бои обновлено 23:30
31 мая 2025, 23:30 21963
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите горячая тема
10:59 3847
Война беспилотников: кто кого?
Война беспилотников: кто кого? наша аналитика
31 мая 2025, 19:40 6134
Украина объявила массовую эвакуацию
Украина объявила массовую эвакуацию
12:19 3706
Глава МИД Украины о «меморандуме» России
Глава МИД Украины о «меморандуме» России
11:48 1727
Еще три украинских ребенка погибли под бомбами России
Еще три украинских ребенка погибли под бомбами России объектив haqqin.az
11:13 1080
В Иране самая настоящая революция
В Иране самая настоящая революция наши подробности
02:30 10146
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться