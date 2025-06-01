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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Россия разбомбила учебный центр ВСУ: Множество погибших

ОБНОВЛЕНО 14:07
14:07 826

Известно о 12 погибших и более 60 раненых в результате удара по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ.

*** 13:55

Россия ударила по учебному заведению Сухопутных войск ВСУ, есть погибшие и раненые, пишут российские СМИ.

В Сухопутных войсках Украины сообщили, что никаких построений или массовых собраний личного состава не проводилось, а после объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях.

«В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности», - говорится в сообщении.

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