Decathlon впервые открыл двери в Азербайджане!

Один из ведущих мировых брендов спортивных товаров, Decathlon, официально открыл свой первый магазин в Азербайджане 31 мая 2025 года в торговом центре 28 Mall.

Основанная во Франции в 1976 году, компания Decathlon сегодня представлена более чем в 70 странах, насчитывает более 100 000 сотрудников и имеет свыше 1700 магазинов по всему миру. Главная миссия компании — «сделать спорт доступным для каждого». В рамках этой цели Decathlon делает акцент как на технологических инновациях, так и на обеспечении высокого качества по доступным ценам.