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Decathlon впервые открыл двери в Азербайджане!

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14:18 172

Один из ведущих мировых брендов спортивных товаров, Decathlon, официально открыл свой первый магазин в Азербайджане 31 мая 2025 года в торговом центре 28 Mall.

Основанная во Франции в 1976 году, компания Decathlon сегодня представлена более чем в 70 странах, насчитывает более 100 000 сотрудников и имеет свыше 1700 магазинов по всему миру. Главная миссия компании — «сделать спорт доступным для каждого». В рамках этой цели Decathlon делает акцент как на технологических инновациях, так и на обеспечении высокого качества по доступным ценам.

Открытие Decathlon в Азербайджане ставит своей целью не только предложить любителям спорта широкий ассортимент качественных и недорогих товаров, но и внести вклад в развитие спортивной культуры в стране. В магазине будет представлен инвентарь, одежда и аксессуары более чем для 70 видов спорта, включая футбол, баскетбол, плавание, бег, кемпинг и многое другое.

Торжественное открытие состоялось 31 мая в 12:00.

Decathlon приглашает всех за покупками!

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