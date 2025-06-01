Decathlon впервые открыл двери в Азербайджане!

Один из ведущих мировых брендов спортивных товаров, Decathlon, официально открыл свой первый магазин в Азербайджане 31 мая 2025 года в торговом центре 28 Mall.
Основанная во Франции в 1976 году, компания Decathlon сегодня представлена более чем в 70 странах, насчитывает более 100 000 сотрудников и имеет свыше 1700 магазинов по всему миру. Главная миссия компании — «сделать спорт доступным для каждого». В рамках этой цели Decathlon делает акцент как на технологических инновациях, так и на обеспечении высокого качества по доступным ценам.
Открытие Decathlon в Азербайджане ставит своей целью не только предложить любителям спорта широкий ассортимент качественных и недорогих товаров, но и внести вклад в развитие спортивной культуры в стране. В магазине будет представлен инвентарь, одежда и аксессуары более чем для 70 видов спорта, включая футбол, баскетбол, плавание, бег, кемпинг и многое другое.
Торжественное открытие состоялось 31 мая в 12:00.
Decathlon приглашает всех за покупками!