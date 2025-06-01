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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Операция «Паутина»: Под ударом и Москва

обновлено 17:11; видео
17:11 9544

Как пишут оппозиционные российские СМИ, согласно спутниковым данным, уничтожены все до единого стратегические бомбардировщики Ту-95, находившиеся на аэродроме «Оленья». Часть из них уже была снаряжена ракетами Х-101 и готова к вылету.

Там базировались 11 Ту-95, из 56 имевшихся у РФ до сегодняшнего утра (из них в строю было 45, остальные в ремонте).

Данные по другим атакованным аэродромам уточняются.

*** 16:44 

Украинские СМИ сообщают об уничтожении еще двух ТУ-160 на аэродроме «Белая» в Иркутске.

По данным источников украинских журналистов в СБУ, операция «Паутина», в ходе которой массово была поражена российская стратегическая авиация, готовилась более полутора лет. Ее лично контролировал президент Владимир Зеленский, а реализовывал глава СБУ Василий Малюк.

По словам источников, операция была крайне сложной с точки зрения логистики. Сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а затем – мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крышами домиков, размещенных уже на грузовых автомобилях. В нужный момент крыши домиков дистанционно открылись, и дроны устремились поражать российские бомбардировщики.

Источники в СБУ подчеркивают, что люди, которые участвовали в операции, уже давно находятся в Украине.

Канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что пятым атакованным за сегодня аэродромом стал аэродром «Воскресенск» в Московской области.

*** 16:22

По информации западных источников, уничтожены все 4 борта ТУ-95МС, находившихся на аэродроме «Оленья» в Мурманске. Всего под атакой находилось более 95 стратегических бомбардировщиков и около 20 других военных самолетов.

Украинские СМИ пишут о поражении и возможном уничтожении трех бортов Ту-95МС на авиабазе «Белая» в Иркутской области, в 4300 км от Украины.

О сильном взрыве в Североморске сообщают российские телеграм-каналы, в сети публикуют видео столба дыма. В Североморске находится крупнейшая база российских ядерных подводных лодок.

Официальной информации на данный момент нет.

*** 15:59 

Людям запретили покидать город в районе расположения аэродрома «Оленья»: въезд также для всех закрыли, пишут российские СМИ.

«Красный уровень» опасности по БПЛА объявлен в поселке Энгельс Саратовской области.

Президент России Владимир Путин проведет встречу с правительством и членами Совета безопасности.

Водителю фуры, из кузова которой вылетали дроны и атаковали военный аэродром в Оленегорске, сказали прибыть в конкретную точку, где его должны были «встретить».

Мужчина задержан. По предварительной информации, он не знал о характере груза.

Губернатор Иркутской области подтвердил, что БПЛА-камикадзе, которые атаковали военный объект в районе поселка Средний (авиабаза «Белая»), запускались из фуры.

Российские СМИ также пишут, что в Кремле проходит срочное совещание в связи с массированной атакой ВСУ на аэродромы стратегической авиации ВКС РФ. Источники уверены, что «будет принято решение о применении «Орешника».

В Саратове глушат телефонную связь.

Как минимум один самолет-разведчик НАТО (американский базовый патрульный самолет Р-8А) в эти минуты находится в северо-западной части Черного моря.

Как пишет издание Clash Report, с точки зрения соотношения затрат и нанесенного ущерба сегодняшняя диверсионная операция Украины практически беспрецедентна: один украинский FPV-дрон может стоить всего 300–600 долларов. В то время как стоимость модернизированного российского стратегического бомбардировщика Ту-95МС превышает 100 миллионов долларов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил атаку беспилотников на регион:

«На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников, работает ПВО», — сообщил Чибис.

*** 15:41

Около 10 взрывов в районе аэродрома «Дягилево» под Москвой. На аэродроме находится 3 борта Ту-95МС и 4 борта Ту-22М3.

«На данный момент идет масштабная атака на российские аэродромы стратегической авиации в Мурманской и Иркутской областях, результатом которой уже стала потеря нескольких Ту-95МС — видео есть в открытых источниках.

Атака осуществлялась FPV-дронами, которые запускались из фур, прибывших к объектам. Управление велось через установленные там ретрансляторы, через спутниковую связь.

Как мы уже ранее говорили, борты стратегической авиации Ту-95 и Ту-22 давно сняты с производства, и восстановить их нечем. Соответственно, данные потери не восстановить.

Это без преуменьшения очень серьезный урон стратегической составляющей, вызванный как серьезными просчетами в работе спецслужб, так и наплевательскому отношению к авиатехнике, которая даже после всех атак стояла на открытом поле без укрытий», - пишут российские телеграм-каналы.

Сообщается, что оставшиеся истребители выводят с аэродрома «Энгельс».

Как пишут украинские СМИ со ссылкой на источники, СБУ отработала сразу по 4 военным аэродромам России. В настоящее время самолеты горят на аэродромах «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново».

«Прямо сейчас СБУ проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу России», - сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

*** 15:19 

Украинские дроны поразили аэродром в Иркутской области в 4900 км от границы с Украиной. В 18 км к северо-западу от города Усолье-Сибирское находится военная авиабаза дальней авиации «Белая».

На базе дислоцируются 444-й и 200-й гвардейские тяжелые бомбардировочные авиаполки, вооруженные самолетами Ту-22М3, и 181-я отдельная сводная авиационная эскадрилья с самолетами Ан-12 и Ан-30.

Дроны по аэродрому в Оленье запускались прямо из кузова фуры, которая стояла на заправке, пишут российские паблики. Водитель уже задержан.

Беспилотники добрались и до Рязани — сообщается об атаке на аэродром.

По предварительным данным, целью мог стать аэродром в Дягилево — один из ключевых объектов стратегической авиации России.

*** 14:55

Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию «Паутина» по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации.

По данным украинских источников, на данный момент известно о поражении более 40 российских самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, а также самолеты А-50. Ущерб уже перевалил за $2 млрд, пишут СМИ Украины.

На опубликованном видео горит аэродром «Белая» в Иркутской области России, а глава СБУ Василий Малюк комментирует удар.

*** 14:24

В Мурманской области местные жители сообщают о взрывах. Предположительно, атакуют аэродром Оленья.

Виднеется черный дым со стороны поселка Высокий. Этот военный аэродром неоднократно был целью украинских БПЛА.

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