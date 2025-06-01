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Финал чемпионата мира в Баку: Азербайджан против Венгрии

Время реванша!
Эльмир Алиев, отдел спорта
15:39 1495

Сегодня в Баку завершится чемпионат мира по мини-футболу.

В финале в 20:00 встретятся сборные Азербайджана и Венгрии. А в 18:00 начнется матч за 3-е место с участием Черногории и Сербии.

Напомним, подопечные Эльшада Гулиева на предварительной стадии заняли 1-е место в группе «А». Сборная Азербайджана сыграла вничью с Бахрейном (1:1) и обыграла Словению (4:0) с Мавританией (2:0). В 1/8 финала в серии пенальти был пройден последний чемпион мира Румыния (1:1, по пенальти - 2:1), в четвертьфинале мы обыграли Англию (2:1), а в полуфинале с таким же счетом взяли верх над Черногорией.

Венгрия заняла 2-е место в группе «С», сыграв вничью 1:1 с Турцией и Англией, а также обыграв со счетом 3:0 Украину.

В плей-офф венгры прошли Португалию (3:2), Мавританию (1:0) и действующего чемпиона Европы Сербию (0:0, по пенальти - 3:1).

Сборная Азербайджана, напомним, является чемпионом Европы 2022 года. Венгрия взяла бронзу на чемпионате Европы-2017 и на чемпионате мира-2023. Кстати, в матче за бронзу два года назад венгры обыграли именно сборную Азербайджана (3:1), оставив нашу команду без медалей. Самое время взять реванш!

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