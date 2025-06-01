А россияне вылетели в Стамбул

Российская делегация днем в воскресенье вылетела в Стамбул для участия в переговорах по Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой переговоров.

«Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским вылетела в Стамбул днем в воскресенье», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что российская делегация будет готова начать переговоры утром 2 июня.