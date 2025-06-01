А россияне вылетели в Стамбул

Российская делегация днем в воскресенье вылетела в Стамбул для участия в переговорах по Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой переговоров.
«Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским вылетела в Стамбул днем в воскресенье», - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что российская делегация будет готова начать переговоры утром 2 июня.
*** 16:02
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил переговоры украинской и российской делегаций 2 июня. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.
«Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник. Первое – полное и безусловное прекращение огня. Второе – освобождение пленных. Третье – возвращение похищенных детей. И чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность – готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры», — написал президент Украины.
Турецкий государственный телеканал TRT утверждает, что новый раунд переговоров по Украине 2 июня может пройти во дворце Чираган в Стамбуле.
«Стороны ранее договорились продолжить переговоры. Есть планы, что эти переговоры продолжатся завтра во дворце Чираган», - сообщил ведущий телеканала в прямом эфире.
Прошлый раунд контактов РФ и Украины прошел 16 мая в президентском офисе Долмабахче на берегу Босфора.