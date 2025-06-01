Украинские беспилотники обвалили российские акции

Акции российских компаний резко подешевели на воскресных торгах Московской биржи на новостях об массированных ударах Украины по базам стратегической авиации РФ.

На 15:52 по московскому времени (16:52 по бакинскому) бумаги Сбербанка падают на 2,3%, «Газпрома» — на 3,1%, ВТБ — на 2,3%, «Роснефти» — на 1,9%. Более 3% теряют котировки «Новатэка», на 2,8% подешевела «Северсталь», на 2,7% — «Норникель».

Удары ВСУ, под которые попали четыре авиабазы в Мурманской, Рязанской, Иркутской и Ивановской областях, состоялись накануне намеченных на понедельник российско-украинских переговоров в Стамбуле, напоминает инвестбанкир Евгений Коган. В результате инвесторы нервничают, что очередная встреча может сорваться либо закончиться ничем.

Украинские удары также повысили неопределенность в отношении предстоящего 6 июня заседания ЦБ по ставке, пишут аналитики MMI: вероятность смягчения денежной политики, на которое надеется рынок, снижается.

Источник BBC News в Службе безопасности Украины рассказал, что операция против российских авиабаз готовилась около полутора лет. По украинским данным, в результате атаки были повреждены больше 40 военных самолетов, в том числе А-50, Ту-95 и Ту-22 М.