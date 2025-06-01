USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Украинские беспилотники обвалили российские акции

17:23 2996

Акции российских компаний резко подешевели на воскресных торгах Московской биржи на новостях об массированных ударах Украины по базам стратегической авиации РФ.

На 15:52 по московскому времени (16:52 по бакинскому) бумаги Сбербанка падают на 2,3%, «Газпрома» — на 3,1%, ВТБ — на 2,3%, «Роснефти» — на 1,9%. Более 3% теряют котировки «Новатэка», на 2,8% подешевела «Северсталь», на 2,7% — «Норникель».

Удары ВСУ, под которые попали четыре авиабазы в Мурманской, Рязанской, Иркутской и Ивановской областях, состоялись накануне намеченных на понедельник российско-украинских переговоров в Стамбуле, напоминает инвестбанкир Евгений Коган. В результате инвесторы нервничают, что очередная встреча может сорваться либо закончиться ничем.

Украинские удары также повысили неопределенность в отношении предстоящего 6 июня заседания ЦБ по ставке, пишут аналитики MMI: вероятность смягчения денежной политики, на которое надеется рынок, снижается.

Источник BBC News в Службе безопасности Украины рассказал, что операция против российских авиабаз готовилась около полутора лет. По украинским данным, в результате атаки были повреждены больше 40 военных самолетов, в том числе А-50, Ту-95 и Ту-22 М.

Зеленский изменил состав делегации на переговорах в Стамбуле
Зеленский изменил состав делегации на переговорах в Стамбуле ОБНОВЛЕНО 19:44
19:44 4135
Операция «Паутина»: Последние данные
Операция «Паутина»: Последние данные добавлено видео 18:35
18:35 17715
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите горячая тема
10:59 6497
Xуситы атакуют Израиль
Xуситы атакуют Израиль ОБНОВЛЕНО 19:32
19:32 1818
Командующий украинской пехотой подал в отставку
Командующий украинской пехотой подал в отставку
17:34 2328
Украинские беспилотники обвалили российские акции
Украинские беспилотники обвалили российские акции
17:23 2997
Финал чемпионата мира в Баку: Азербайджан против Венгрии
Финал чемпионата мира в Баку: Азербайджан против Венгрии Время реванша!
15:39 3202
Украина объявила массовую эвакуацию
Украина объявила массовую эвакуацию
12:19 8864
В Иране самая настоящая революция
В Иране самая настоящая революция наши подробности; все еще актуально
02:30 11982
Алтун оказался одним из лидеров ИГИЛ
Алтун оказался одним из лидеров ИГИЛ
14:09 3548
Россия разбомбила учебный центр ВСУ: Множество погибших
Россия разбомбила учебный центр ВСУ: Множество погибших ОБНОВЛЕНО 14:07
14:07 5896

ЭТО ВАЖНО

Зеленский изменил состав делегации на переговорах в Стамбуле
Зеленский изменил состав делегации на переговорах в Стамбуле ОБНОВЛЕНО 19:44
19:44 4135
Операция «Паутина»: Последние данные
Операция «Паутина»: Последние данные добавлено видео 18:35
18:35 17715
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите горячая тема
10:59 6497
Xуситы атакуют Израиль
Xуситы атакуют Израиль ОБНОВЛЕНО 19:32
19:32 1818
Командующий украинской пехотой подал в отставку
Командующий украинской пехотой подал в отставку
17:34 2328
Украинские беспилотники обвалили российские акции
Украинские беспилотники обвалили российские акции
17:23 2997
Финал чемпионата мира в Баку: Азербайджан против Венгрии
Финал чемпионата мира в Баку: Азербайджан против Венгрии Время реванша!
15:39 3202
Украина объявила массовую эвакуацию
Украина объявила массовую эвакуацию
12:19 8864
В Иране самая настоящая революция
В Иране самая настоящая революция наши подробности; все еще актуально
02:30 11982
Алтун оказался одним из лидеров ИГИЛ
Алтун оказался одним из лидеров ИГИЛ
14:09 3548
Россия разбомбила учебный центр ВСУ: Множество погибших
Россия разбомбила учебный центр ВСУ: Множество погибших ОБНОВЛЕНО 14:07
14:07 5896
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться